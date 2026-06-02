Peníze nebo auto od rodičů? Radost rychle zkazí úřady či banka, pokud zapomenete na tuto byrokratickou past
- Finanční injekce nebo nový vůz od rodiny sice nepodléhají dani z příjmů, úřední formality vás ale mohou velmi nepříjemně zaskočit.
Pokud podceníte prevenci, riskujete, že vám banka ze dne na den zablokuje účet a peníze zmrazí.
U dražších darů navíc číhá ještě větší hrozba. Finanční úřady za opomenutí jedné nenápadné povinnosti rozdávají likvidační pokuty.
Darovací daň byla v minulosti zrušena, aktuálně se dary řeší v rámci zákona o daních z příjmů. Při splnění podmínek jsou však dary od daně z příjmů osvobozeny. Sociální a zdravotní pojištění se z darů neplatí. Daňově osvobozené dary nad pět milionů korun však musí být finančnímu úřadu oznámeny ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
Neohlášené miliony a obří sankce finančního úřadu
Dar od rodičů patří mezi daňově osvobozené příjmy, jak je uvedeno v § 10 zákona o dani z příjmu. Od daně z příjmů jsou totiž mimo jiné osvobozeny příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii nepřímé, jestliže se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Pro splnění podmínky daňového osvobození není v těchto případech stanoven žádný finanční limit, i případné vysoké finanční dary na řešení bytové situace jsou daňově osvobozeny.
Současně však platí, že daňově osvobozené příjmy nad pět milionů korun je nutné finančnímu úřadu oznámit (dle § 38v zákona o daních z příjmů). Výjimka se vztahuje na příjmy, které si může finanční úřad zjistit sám z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup, což však není případ darované finanční částky. Obdržení peněz od rodičů nad pět milionů korun je tedy nutné finančnímu úřadu oznámit. Využít k tomu lze oznamovací formulář Finanční správy.
Případné sankce za nesplnění této zákonné povinnosti jsou vysoké a činí:
- 0,1 procenta z částky neoznámeného příjmu, pokud daňový poplatník tuto zákonnou povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván,
- 10 procent z částky neoznámeného příjmu, jestliže daňový poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván,
- 15 procent z částky neoznámeného příjmu, když daňový poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.
Jen pro představu: U daru ve výši sedmi milionů korun činí tato patnáctiprocentní sankce 1 050 000 korun. Zcela zbytečně tak můžete přijít o částku, která by jinak stačila na kompletní rekonstrukci darované nemovitosti.
Základním pravidlem tedy zůstává, že u daru nad pět milionů korun si musíte pohlídat včasné odeslání oznamovacího formuláře příslušnému finančnímu úřadu.
Zmrazené peníze a vyšetřování ze strany banky
Převody vysokých a neobvyklých částek, v praxi to mohou být již částky v řádu statisíců korun, banky monitorují, a to i mezi rodinnými příslušníky. Postupují tak kvůli praní špinavých peněz na základě legislativy AML (Anti-Money Laundering), tedy v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Na základě AML tak banky prověřují vysoké bankovní převody a mohou si vyžádat podklady k převodu.
Banky při hodnocení transakce zohledňují i historii účtu. Pro vysoké částky je vhodné mít uzavřenu darovací smlouvu, kterou lze případně bance předložit, aby platba od rodičů dítěti snadno proběhla. Smlouva může být poměrně jednoduchá, avšak jednoznačně formulovaná. Pro snadnější vyřizování je dobré ji mít úředně ověřenou (např. na poště).
Pokud má banka podezření na nelegální převod, může účet i „zmrazit“. Zpravidla se však transakce prověřuje a po vysvětlení a doložení potřebných dokumentů se provede.
Pokud se tedy chcete vyhnout nepříjemnému překvapení v podobě zmrazeného účtu, nikdy u větších částek nezapomínejte na sepsání a ideálně i úřední ověření darovací smlouvy.
Darování auta v rodině: Pozor na registr a pojistky
Často v praxi darují rodiče dítěti auto. V takovém případě je rovněž velmi důležité uzavřít darovací smlouvu, ve které bude specifikován dárce, obdarovaný i samotné vozidlo (VIN, SPZ). Darovací smlouva bude sloužit k přepisu v registru vozidel a dárci poslouží ke zrušení pojistky.
Pojištění auta obdarovaným musí být sjednáno ještě před samotným přepisem na úřadě, protože auto nemůže, zjednodušeně řečeno, zůstat ani jeden den bez pojištění.
Přepis auta se provádí na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Lze se na něj objednat předem. Nejjednodušší je, když se na úřad dostaví rodič s dítětem, vezmou s sebou doklady totožnosti, darovací smlouvu, pro jistotu i doklad o pojištění (úřad si však údaje ověří sám), osvědčení o registraci vozidla a vyplněnou žádost o změnu vlastníka. Důležité je také myslet na to, aby mělo auto platnou evidenční kontrolu.
Přepis auta je však možné vyřídit i online prostřednictvím Portálu dopravy, kde se lze snadno přihlásit pomocí bankovní identity. S přepisem auta je spojena povinnost uhradit správní poplatek 800 korun, při online vyřizování je snížen o 20 procent. Pokud je hodnota auta vyšší než pět milionů korun, je opět nutné splnit oznamovací povinnost vůči finančnímu úřadu.
Důležité je tedy pohlídat si správnou návaznost jednotlivých kroků, zejména pak vyřízení nového povinného ručení dříve, než se pustíte do samotného přepisu v registru vozidel.
Další rodinné transakce, na které si dát pozor
Jakékoliv významnější finanční transakce v rodině, ať už dary, nebo půjčky, by měly být smluvně ošetřeny, aby se předešlo případným problémům i do budoucna. Dary se netýkají pouze peněz, ale také nemovitostí, aut, starožitností, šperků, cenných papírů, družstevních podílů apod.
Vzhledem k případným vysokým sankcím je potřeba pohlídat si především splnění oznamovací povinnosti vůči finančnímu úřadu ohledně daňově osvobozeného příjmu nad pět milionů korun.