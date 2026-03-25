Dědictví a dary nad pět milionů: Pozor na skrytou past finančního úřadu, pokuta může být likvidační
Příjmy z dědictví a dary jsou sice osvobozeny od daně, ale nezbavují vás všech daňových povinností.
Pokud váš osvobozený příjem přesáhne pět milionů korun, musíte ho nahlásit finančnímu úřadu.
Zanedbání této důležité oznamovací povinnosti může vést k obrovským finančním sankcím.
Příjem z dědictví je osvobozen od daně z příjmu. Při splnění zákonných podmínek se neplatí daň z příjmu ani z darů. Daňové osvobození vás však automaticky nezbavuje všech daňových povinností. Daňově osvobozené příjmy nad pět milionů korun je zpravidla nutné finančnímu úřadu oznámit, v opačném případě hrozí vysoké sankce.
Zdanitelných příjmů, které se uvádějí do daňového přiznání, se pochopitelně žádná další speciální oznamovací povinnost pro finanční úřad netýká, protože tyto příjmy standardně podléhají dani z příjmu. Oznamovací povinnost nad pět milionů se týká daňově osvobozených příjmů, mezi které patří například i dary (při splnění zákonných podmínek) a dědictví.
Splnit oznámení o osvobozených příjmech je však nutné například i při prodeji cenných papírů, když je tento příjem osvobozen od daně z příjmu z důvodu dodržení časového testu nebo při prodeji hodnotných movitých věcí. Jedním z praktických důvodů je i oznámení o osvobozených příjmech dědictví.
Obsah:
- Kdy vzniká oznamovací povinnost u příjmů nad pět milionů korun?
- Výjimky u nemovitostí: Prodej se nehlásí, u dědictví buďte opatrní
- Jak podat oznámení o osvobozených příjmech a kde najít formulář?
- Závazné termíny a lhůty: Dokdy musíte oznámení odevzdat?
- Pokuty od finančního úřadu: Kolik vás bude stát neohlášení příjmu?
Kdy vzniká oznamovací povinnost u příjmů nad pět milionů korun?
Dle § 38v) zákona o dani z příjmu č. 586/1992 platí, že kdo obdrží příjem, který je od daně z příjmu osvobozen a který je vyšší než pět milionů korun, je povinen finančnímu úřadu tuto skutečnost oznámit. Limit se přitom posuzuje za jednotlivý příjem.
Obecně u dědictví platí, že se většinou nabývá majetek na základě jednoho soudního rozhodnutí, což se pro účely daňové oznamovací povinnosti vykládá jako jeden příjem. U příjmů ve společném jmění manželů stačí, když oznamovací povinnost splní jeden z nich. Oznamovací povinnost nad pět milionů mají pochopitelně i zaměstnanci, za které zpracovává daňové záležitosti jejich zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně.
Výjimky u nemovitostí: Prodej se nehlásí, u dědictví buďte opatrní
Prodej nemovitosti zapsané v českém katastru nemovitosti se finančnímu úřadu zpravidla nehlásí (výjimky platí pro složitější obchodní transakce, které se netýkají běžných prodejů bytů a domů). Dle třetího odstavce § 38v) totiž platí, že daňová oznamovací povinnost pro daňově osvobozené příjmy nad limit se nevztahuje na příjem, o němž může údaje finanční úřad zjistit z rejstříků a evidencí.
Detailně situaci ohledně nemovitostí popisuje pokyn Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-56, kde je uvedeno, že oznamovací povinnost se nevztahuje na:
- osvobozený příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo
- jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a souvisejícího pozemku zapisovaných do katastru nemovitostí ČR
- příjem z prodeje nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí v ČR
Vzhledem k tomu, že u darování nebo dědictví nemovitosti nelze cenu z katastru nemovitosti získat a že v pokynu GFŘ-D-56 se výslovně hovoří o prodeji, se při darování nebo dědictví nemovitosti nad pět milionů korun obecně doporučuje splnit oznamovací povinnost. Jedná se totiž o velmi jednoduchou administrativní záležitost a případné pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti jsou velmi vysoké.
Jak podat oznámení o osvobozených příjmech a kde najít formulář?
Pro splnění oznamovací povinnosti pro daňově osvobozené příjmy nad limit není stanoven žádný oficiální závazný formulář. Finanční správa však vyhotovila vzorové oznámení, které můžete použít. Ke stažení je zde Oznámení o osvobozených příjmech nad pět milionů.
V případě individuálně psaného oznámení je dle zákona o dani z příjmu nutné, abyste uvedli výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl.
Závazné termíny a lhůty: Dokdy musíte oznámení odevzdat?
Oznámit daňově osvobozený příjem nad limit je nutné do konce lhůty pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období.
Při „klasickém“ odevzdání v papírové podobě je termínem 1. duben. Daňoví poplatníci, kteří podávají daňové přiznání elektronicky, a daňoví poplatníci, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, mají více času na odevzdání svého daňového přiznání a tím i na oznámení daňově osvobozeného příjmu nad limit.
Pokuty od finančního úřadu: Kolik vás bude stát neohlášení příjmu?
Neoznámení rozhodných daňově osvobozených příjmů nad pět milionů korun je sankcionováno. Pokuty jsou přitom dle § 38w) zákona o dani z příjmu velmi vysoké.
Výpočet sankce za zatajení osvobozeného příjmu
- 0,1 procenta z částky neoznámeného příjmu, pokud daňový poplatník tuto zákonnou povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván
- 10 procent z částky neoznámeného příjmu, jestliže daňový poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván
- 15 procent z částky neoznámeného příjmu, když daňový poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě
Příklad z praxe: Pokuta za neohlášený dar v rodině
V roce 2025 obdržel obdarovaný od svého otce peněžní dar ve výši šest milionů korun. Přestože jsou splněny zákonné podmínky pro osvobození od daně, vzniká povinnost tento příjem oznámit finančnímu úřadu. Pokud by obdarovaný tuto oznamovací povinnost nesplnil, finanční úřad by vyměřil pokutu, která se může pohybovat od minimálně šesti tisíc až po 900 tisíc korun v závislosti na tom, jak by obdarovaný na řešení svého pochybení reagoval.