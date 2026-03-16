Vláda chce do roka digitalizovat všechny služby státu
Naplnění požadavku zákona o právu na digitální služby je spolu s digitalizací zdravotnictví, tedy sdílením zdravotních dat v digitální podobě, podle Klučky jednou ze dvou zásadních priorit. Vláda od minulého kabinetu převzala celkem 500 projektů, které musí setřídit a stanovit jejich prioritu.
Vzniklo proto grémium Rady vlády pro informační společnost, které se bude již tento týden zabývat 22 strategickými projekty a programy. Určí u nich termíny dokončení a odpovědné manažery, kteří za ně budou ručit.
Povinnost digitalizovat všechny služby státu odložila loňská novela zákona z února 2025 o dva roky. Důvodem byla podle nedávné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nízká úroveň řízení projektů a chybějící IT odborníci ve službách státu nebo neúplnost dat. Dalšími příčinami jsou složité informační toky a celkové řízení digitalizace bez jasné odpovědnosti za vynaložené peníze. Celkově přitom stát na digitalizaci v letech 2020 až 2024 vynaložil přes 50 miliard korun.
Plně digitalizovatelných služeb je podle Digitální informační agentury (DIA) zhruba 6 000. V lednu jich bylo plně digitalizovaných 1 723 a podle agentury se nyní pracuje na digitalizaci dalších 1 663 služeb.