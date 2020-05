Nastalo půlení Bitcoinu. Půjde teď cena nahoru? | E15.cz

Tento měsíc proběhlo dlouho očekávané půlení v kryptoměnové síti Bitcoin. Další čtyři roky budou těžaři dostávat pouze polovinu z toho co dosud. Bude to tlačit na růst ceny a dosáhneme letos 1 400 000 Kč za Bitcoin?

Předchozí půlení nastalo v letech 2012 a 2016. V obou případech platilo, že cena tohoto digitálního aktiva narostla v období následujících let na 10 i více násobek. Například před půlením v roce 2012 byla cena jednoho bitcoinu přibližně 12 dolarů, před půlením v roce 2016 již kolem 650 dolarů a nyní před současným půlením již byla stabilizována na úrovni kolem 9 000 dolarů.

Německá banka Bayerische Landesbank jako první udělala studii, která podle dostupných údajů a analýz předpovídá nárůst ceny bitconu na částku více než 1 400 000 Kč už příští rok.

„Při cenovém nárůstu na novou hladinu lze očekávat posun ve funkci bitcoinu ve finančním systému. Při opětovném nárůstu na desetinásobek by se celková velikost trhu s bitcoinem přiblížila velikosti trhu se zlatem. To by umožnilo finančním institucím bitcoin efektivně využívat jako zajišťovací nástroj vůči systémovým rizikům,“ vysvětluje situaci Juraj Forgács, výkonný ředitel společnosti Fumbi.

Rizikovým faktorem stále zůstává vývoj právní úpravy a postoj autoritářských států, které tuto svobodnou měnu z politických důvodů nepodporují. Prvním státem, který už na začátku roku 2020 umožnil bankám poskytovat služby nákupu a správy kryptoměn, je Německo.

Proč by měla cena růst?

Může za to „faktor vzácnosti“. Je to poměr již vytěženého množství vůči nové těžbě. Tento parametr prokazatelně určoval průměrnou cenu bitcoinu v minulosti a stejně dobře určuje dlouhodobé ceny zlata i investičních diamantů.

Jelikož množství vytěženého bitcoinu stále narůstá, ale jeho nová těžba se postupně snižuje, vytváří to tlak na růst ceny. S půlením se sníží množství nově vytěženého bitcoinu za blok o polovinu. Kompletní vytěžení všech bitcoinů je nastaveno v kódu blockchainu a ukončí se přibližně v roce 2140.

Příležitost pro investory

Při nárůstu bitcoinu na částku 1 400 000 Kč, by dnešní investoři mohli počítat zisk kolem 600 %. Je však rozumné spoléhat pouze na bitcoin? „S růstem ceny bitcoinu je často spojen i růst ostatních kryptoměn. Za poslední tři roky celkový trh kryptoměn rostl rychleji než bitcoin. Je rozumné rozdělit investici do širšího portfolia,“ Juraj Forgács, CEO Fumbi.

Fumbi, šikovný nástroj pro investování do kryptoměn

Pokud nevíte nebo si nejste jistí, jak si sestavit vlastní dynamické portfolio, tak je rozumným rozhodnutím nechat to na odbornících. Ve Fumbi se o vás postará speciálně navržený algoritmus, který efektivně rozdělí vaši investici do inteligentního a dynamického portfolia sestávajícího z více než 25 top kryptoměn.

Kolik investovat?

Navzdory potenciálu kryptoměn je třeba mít neustále na paměti fakt, že investice do nich je samozřejmě riziková. Digitální měny jsou totiž známé svými častými výkyvy nahoru a dolů. Zvolit byste tedy měli pouze takovou částku, kterou si můžete dovolit - a to i po případném zpomalení ekonomiky a poklesu vašich příjmů. Ve Fumbi je však možné investovat do kryptoměn již od 1 400 Kč (50 eur).