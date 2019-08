Průzkum: Peníze měníme raději v Česku než v zahraničí | E15.cz

Celých 56 procent Čechů si už během příprav na dovolenou hlídá dobu, kdy bude nejvýhodnější kurz pro výměnu peněz. Peníze pak jdeme měnit do banky nebo do směnárny. Pouze dvě třetiny z nás bez obav k placení v zahraničí využívají platební kartu. Třetina by kartu v cizině nepoužila, protože se bojí technických komplikací. Paradoxem je, že stejný počet lidí se v zahraničí připojuje k internetu a nezjistí si, jestli je wifi bezpečná. Přitom 40 procent dotázaných má s podvodem nějakou zkušenost. To vše vyplynulo z průzkumu České bankovní asociace.