Plná Peněženka loni navázala důležitá strategická partnerství, ze kterých těží především e-shopy | E15.cz

Plná Peněženka se v březnu téměř ze dne na den rozhodla pro změnu obchodní a marketingové strategie a své úsilí vrhla především na propagaci tuzemských e-shopů. Nespoléhá přitom pouze na sílu značky Plné Peněženky a stovky tisíc vlastních uživatelů, ale pustila se do budování exkluzivních partnerství, ze kterých těží právě české e-shopy.

Po spolupráci s Mall Pay, kde pro uživatele zajišťuje Plná Peněženka exkluzivní akce od e-shopů, vybudovala na míru cashbackový web pro největší regionální zpravodajský portál Denik.cz. Spolupráci s mediálním domem Vltava Labe Média dále prohloubila při úspěšné podzimní akci Slevový týden Deniku.

V listopadu navázala Plná Peněženka spolupráci se specialistou na benefitní programy UP Česká republika a v prosinci pak i se slovenským UP Slovensko. Pro obě firmy a především pro více než 700 000 jejich zákazníků nově zajišťuje službu cashback i exkluzivní akce od e-shopů pod názvem UP Plná Peněženka a UP Plná Peňaženka.

„Loňský rok byl po všech stránkách skutečně náročný a musím poděkovat především kolegům z našeho IT oddělení, kteří předvedli obdivuhodný výkon. Během několika měsíců se jim podařilo naprogramovat a spustit programy pro VLM, český i slovenský UP, slovenský ISIC a vedle toho rozvíjet Plnou Peněženku i naše další vlastní projekty,“ chválí kolegy Josef Drobílek, ředitel marketingu Plné Peněženky.

Právě zmíněná spolupráce s držitelem licence ISIC pro slovenský trh, je další z nových projektů a z řad studentů i učitelů má velmi pozitivní ohlas.

Nová partnerství pomůžou zapojeným e-shopům v letošním roce přivést desítky tisíc nových zákazníků. Studenti s ISIC kartou, čtenáři Deníku i zaměstnanci zapojeni v programech od UP Česká republika a UP Slovensko pak získají v rámci svého benefitního programu další finanční výhody.

Plná Peněženka v Česku a na Slovensku tak dokáže pravidelně oslovovat několik milionů uživatelů. Tím se stává jedním z největších poskytovatelů věrnostních programů, které dokáže zajistit pro firmy a jejich zaměstnance.

„Loňský technologický skok nám umožnil relativně rychle zprovoznit věrnostní program založený na cashbacku a výhodných nabídkách e-shopů v podstatě komukoliv. Naši partneři mimo rychlosti oceňují i bezpečnost a jednoduchost spuštění a správy programu na své straně,” dodává Drobílek.

Díky úzké spolupráci se sesterskou affiliate sítí Affiliate Port, dokáže Plná Peněženka v jednotlivých programech propagovat individuální nabídky zapojených e-shopů. Ty u Affiliate Portu oceňují špičkovou technologii a jednoduchou implementaci na své straně.

Uživatelé, e-shopy i partneři Plné Peněženky se v následujících dvou letech mají na co těšit. Nové funkce, kreativní marketing a zapojování dalších partnerských programů. To jsou jen střípky toho, co Plnou Peněženku, její uživatele a zapojené e-shopy v letošním roce čeká.