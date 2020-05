Půjčování v době koronavirové, místo na pobočce žádejte o půjčku online | E15.cz

Online bankovnictví existuje už řadu let, nicméně svět půjčování přes internet se přizpůsobuje o něco pomaleji. Vývoj regulace úvěrového trhu jde neustále dopředu, dnes už tak naštěstí naleznete povětšinou seriózní věřitele, z nichž je možné si pohodlně vybrat. Půjčky přes internet se ve většině procesů podobají běžnému získání půjčky, kdekoliv jinde, pouze je to mnohem pohodlnější.

Žádost probíhá vyplněním poptávkového formuláře, kam vyplňujete pouze standardní informace – osobní a kontaktní údaje, informace o zdroji případně výši příjmů, zkrátka nic, co by vás při žádosti o půjčku mělo překvapit. Požadavky na žadatele se liší věřitel od věřitele, záleží především na vás a na tom, co od půjčky očekáváte. Není vůbec problém žádat online o účelové půjčky stejně jako o neúčelové. Máte-li pak například nepravidelné příjmy (podnikatelé, OSVČ), naskýtá se vám celá řada možností, jak si půjčit i bez doložení příjmů.

S online půjčkou ihned víte, na čem jste

Nejnovější generace věřitelů se zaměřuje na co možná nejjednodušší půjčování. Online půjčovatelé vám tak téměř okamžitě řeknou, zda byla vaše žádost schválená, kolik si můžete půjčit, co je ještě potřeba dodat za podklady, případně jaké budou vaše splátky, pokud se pro půjčku rozhodnete. Jakmile elektronicky podepíšete smluvní dokumentaci věřitel vám ihned odesílá půjčku na účet.

Opět záleží na vašich možnostech a potřebách, pokud na peníze extra spěcháte, pak nabízí pravděpodobně lepší alternativy půjček nebankovní trh. Ať už budeme hovořit o peer-to-peer půjčkách nebo klasických nebankovních půjčkách, peníze můžete obdržet opravdu rychle. Věřitelé se snaží stále více tlačit konkurenčně na banky, a tak i klesají jejich úrokové sazby. Mnohdy už mohou nabídnout dokonce lepší podmínky, neboť nemají tak vysoké režijní náklady jako právě klasické bankovní společnosti. Je potřeba pouze umět dobře vybrat. Většina tradičních bank naproti tomu stále v rychlosti schvalovacího procesu stále trochu pokulhává.

Mnohem větší šance na schválení

V případě že využijete k žádosti o půjčku internet, máte mnohem větší šanci, že se nakonec dočkáte pozitivního výsledku. Banky se velmi opatrně otevírají novým klientům. Je snadné získat půjčku v bance, pokud máte vysoký příjem, kladnou úvěrovou historii a nemovitost k zástavě. Pokud se ovšem můžete pochlubit pouze nestabilním příjmem a případně nějakým problémem z minulosti máte u banky utrum.

Online věřitelé s vyšší pravděpodobností schválí vaši půjčku, neboť využívají i alternativní informace k posouzení vaší bonity – jako jsou pohyby na vašem účtu. V případě nižších částek pak bonitu klienta nezkoumají téměř vůbec. Většina nebankovních online půjček je navíc nezajištěná, nemusíte se tak bát o svůj domov. V případě nějakých problémů, vám tak hrozí maximálně poplatky za prodloužení splácení, o své nemovité věci se však obávat nemusíte.

Pár slov závěrem

Nejlepší online půjčky získáte žádostí u společností, které se specializují na jeden konkrétní typ úvěrů, což nemusí být zrovna příklad banky. Zamyslete se nad svými potřebami a zažádejte si o půjčku, která přesně vyhovuje vaší současné situaci.

Chcete-li získat tu nejlepší půjčku právě pro vás, musíte v rámci srovnání vzít v úvahu i nebankovní online půjčovatele. Nemějte strach, pokud se budete držet pouze licencovaných a seriózních společností, vyhnete se problémům. Banky stále poskytují velice atraktivní služby, ale ne každý žadatel dostatečně vyhovuje představám banky, proto nemusí být bankovní půjčka vždy tou nejlepší volbou.