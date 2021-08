Dětské skupiny budou přístupnější. Senát posvětil novelu | E15.cz

Rodiče malých dětí do tří let budou mít možnost využít dostupných služeb dětských skupin. Senátoři schválili novelu zákona, která zajišťuje na jedné straně stabilní a předvídatelné financování pro samotné dětské skupiny, ale na druhé straně obsahuje i strop pro platbu rodičů malých dětí za tuto službu. Tato zařízení pečují o děti od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky. Po podpisu prezidenta by novela měla nabýt účinnosti 1. 10. 2021.