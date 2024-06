V létě roku 2021 přitom Air Bank vyvolala v české kryptoměnové komunitě pozdvižení. Fanoušci bitcoinu a spol. zaplavili její sociální sítě dotazy, jak co nejrychleji zrušit účet. Vznikla také řada satirických koláží, které měly zesměšňovat rozhodnutí banky automaticky vracet zpět všechny převody peněz na zahraniční burzy virtuálních měn typu Coinbase nebo Binance.

Banka však poukazovala na to, že viníkem celé situace je někdo jiný. Protože relativně malý český finanční dům není součástí husté mezinárodní sítě poboček, kvůli odbavení plateb směřujících do zahraničí musel spoléhat na pomoc jiné, takzvaně korespondenční banky. V případě Air Bank šlo o rakouskou Raiffeisen Bank International, jejíž česká větev je známá tím, že kryptoměny považuje za vysoce rizikovou záležitost.

Právě tehdejší rozhodnutí Raiffeisen Bank International blokovat všechny převody související s virtuálními měnami mělo přinutit Air Bank k tomu, že zadání platby na účty známých velkých kryptoburz ani neumožnila. Se závislostí na této korespondenční bance ale český finanční dům nedávno skončil.

Připojil se ke kolektivnímu evropskému platebnímu řešení Target2, na jehož fungování se podílejí centrální banky jednotlivých států eurozóny. Systém umožňuje vypořádat eurové platby směřující do zahraničí i komerčním bankám z těch zemí, kde se neplatí eurem. To je zásadní pro klienty velkých zahraničních kryptoburz, kteří musejí spoléhat na eurové převody z toho důvodu, že na Coinbase a spol. obvykle nejde nakupovat bitcoin za koruny, ale jen za eura.

„Připojení k Target2 nám nabízí vlastní rozhodování o transakcích na krypto účty,“ vysvětluje Karel Horák, ředitel divize Péče o klienty Air Bank. To ale ještě neznamená, že automaticky projde každá taková peněžní operace. Air Bank se netají s tím, že zůstává vůči tramsakcím, které převádějí prostředky na kryptoměnové burzy, velmi obezřetná. „Každou takovou transakci důsledně vyhodnocujeme podle pravidel proti praní špinavých peněz,“ upozorňuje Horák. Pokud ale její klient obchoduje s kryptoměnami, pro Air Bank tím nijak neslábne jeho kredit, a například když si požádá o hypotéku, na jeho rizikové skóre to nebude mít vliv.

U jiných bank blokování trvá

Přístup banky ze skupiny PPF patří v českém prostředí vůči kryptu k těm nejméně nepřátelským. Mnohem striktnější je například Moneta Money Bank, která začala v říjnu 2022 omezovat veškeré platby směřující na globální kryptoměnovou burzu Binance.

Podle vysvětlení Monety byla důvodem tohoto kroku snaha ochránit klienty před podvody, protože právě za pracovníky Binance se často vydávali nejrůznější šejdíři s cílem obrat své oběti o peníze nebo přístupové údaje k účtu na kryptoburze. „Odchozí transakce na Binance nadále blokujeme,“ potrdila nedávno Tereza Ryšanová z komunikačního oddělení Monety.

K částečným omezením převodů peněz na kryptoburzy byla podle svého vyjádření nucena přistoupit i nově vzniklá Partners Banka. Zablokovala možnost zasílání prostředků na anonymní kryptoburzy, tedy takové, které po svých klientech na rozdíl od Binance, Coinbase nebo české Coinmate nevyžadují ověření totožnosti.

„Zakládají si u nás účty podvodníčci, kteří k nám přepošlou kradené peníze z jiných bank z účtů napálených lidí,“ vysvětloval důvody opatření Partners Banky její zakladatel Petr Borkovec s tím, že ukradené prostředky pak podvodníci "čistí" platbou kartou na nejrůznější burzy digitálních měn.

„Seznam blokovaných burz nemůžeme uvést, protože by se tím podvodníkům usnadnily další pokusy o podvodné transakce,“ sdělil koncem května na upřesňující dotaz e15 ředitel Partners Banky Marek Ditz. Naopak s převody na burzy virtuálních měn dosud neměli výraznější potíže klienti Fio banky, k ostrakizaci kryptotransakcí nepřistoupila podle dřívějšího vyjádření mluvčího Filipa Hrubého ani Česká spořitelna, největší tuzemská banka.

Kryptoměny jako byznys i pro banky

Některé bankovní domy ale začínají svět kryptoměn vnímat nejen jako hrozbu, ale také coby příležitost. „Vzhledem k postupně se vyjasňující legislativě je oblast kryptoměn pro nás z dlouhodobého pohledu perspektivní. Proto hledáme možnosti, jak nějaké atraktivní řešení nabídnout našim klientům,“ popisuje Horák z Air Bank.

„Shrnul bych to takto: u části našich klientů vidíme poptávku po kryptoměnách a hledáme cesty, jak jim přístup co nejvíce usnadnit,“ dodal Michal Kuzmiak z tiskového oddělení banky na upřesňující dotaz e15, zda firma hledá cesty k nabízení investic do kryptoměn. Mimo jiné právě tohle by bankám měla usnadnit evropská kryptoregulace MiCA, jejíž převedení do českého právního prostředí schválila už na jaře vláda ve formě zákona o digitálních financích.

Náznaky byznysového zájmu o kryptoměny ale byly u bank patrné už dříve. Například Česká spořitelna loni přes svůj investiční fond Seed Starter podpořila více než třiceti miliony korun start-up Blockmate, který běžným uživatelům zpřehledňuje správu a analýzu kryptoměnového portfolia, například tím, že ukazuje jeho aktuální hodnoty.

„Digitální aktiva a kryptoměny nemůžeme ignorovat, jen v Česku s nimi obchodují desítky tisíc bankovních klientů a objemy jejich obchodů se měsíčně pohybují okolo dvou set milionů korun,“ uvedl tehdy v této souvislosti vedoucí programu Seed Starter České spořitelny Jiří Skopový. „Snahou Spořitelny je zvyšovat finanční zdraví klientů a kultivovat prostředí, v němž obchody s digitálními aktivy probíhají.“

Rakouský paradox

Mezi evropské průkopníky v přemostění propasti mezi světem kryptoburz a finančními domy patří paradoxně vzdálená příbuzná české Raiffeisenbank. Rakouská regionální banka Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien začala zkraje roku zprostředkovávat svým klientům ve spolupráci s burzou Bitpanda možnost přímých investic do krypta přímo z jejich účtů. Minulý měsíc tuto možnost začaly nabízet i další lokální pobočky spadající pod síť Raiffeisen na severovýchodě Rakouska.

U některých zástupců českého kryptobyznysu však případné osvojení kryptoměn ze strany bank vyvolává spíše obavy. Například zakladatel české směnárny virtuáních měn SimpleCoin Pavel Niedoba varuje před scénářem připomínajícím nepřátelské převzetí byznysu kolem obchodování bitcoinu. Banky by podle jeho hypotézy mohly sice nabízet kryptoměny, zároveň by ale nadále blokovaly otevírání účtů pro firmy, které v oblasti virtuálních měn podnikají.

V Česku je nyní pro takové společnosti prakticky nemožné zřídit si konto u některé z velkých bank. Optimističtěji smýšlející zástupci kryptobyznysu ale věří, že averzi bank vůči kryptofirmám zlomí právě kryptoregulace MiCA, která bude nejpozději v červenci roku 2026 vyžadovat po všech kryptopodnikatelích získání licence České národní banky.