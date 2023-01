Miloš Zeman: Termín, kdy mu skončí mandát a vystřídá ho nástupce | E15.cz

Prezidentské volby 2023 jsou u konce. Česko bude dnes během sčítání hlasů netrpělivě vyhlížet výsledky . I druhé kolo prezidentských voleb vykázalo vysokou účast . Miloš Zeman končí ve funkci po deseti letech. Kdy ale přesně vyprší jeho mandát a prezident skončí v úřadu? Nový prezident ČR bude muset počkat - hned po volbách to totiž není.

Z dvojice Petr Pavel a Andrej Babiš preferoval Miloš Zeman za svého nástupce bývalého premiéra. Nový prezident přitom do funkce nenastoupí bezprostředně po skončení voleb.

Mandát prezidenta a výsledky voleb

Výsledky voleb se dozvíme v sobotu odpoledne. Ať již bude vítězem Petr Pavel nebo Andrej Babiš, nový prezident může pochopitelně začít úřadovat až poté, co vyprší mandát tomu stávajícímu. Prezident Miloš Zeman byl do svého druhého funkčního období jmenován 8. března 2018. Hlava státu je v Česku volena na pět let. Zemanův mandát tedy vyprší ve středu 8. března 2023.

Vítěz určený na základě výsledků voleb si bude muset ještě více než pět týdnů počkat na to, než bude uveden do úřadu. Přesný termín inaugurace však oficiálně oznámen ještě nebyl, lze ale předpokládat, že nový prezident nastoupí do úřadu ve čtvrtek 9. března 2023.

Inaugurace nového prezidenta

Datum jmenování se odvíjí od dohody obou parlamentních komor. Na jejich společné schůzi dochází k inauguraci prezidenta. Je běžné, že Česko bude krátce bez hlavy státu, tedy i poté, co funkce vyprší Miloši Zemanovi. Pravomoci prezidenta v tomto období trvajícím několik hodin přeberou předseda vlády Petr Fiala a předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Prezidentský slib

Místem konání inaugurace bývá Vladislavský sál na Pražském hradě. Ceremonii a všechny přípravy zajistí Kancelář prezidenta republiky. Nový prezident při inauguraci skládá prezidentský slib a podepisuje jeho slavnostní výtisk. Ve Vladislavském sále poté zazní státní hymna. Na Petříně je současně s hymnou vypáleno 21 čestných salv z děl. Pak nový prezident přednese svůj první prezidentský projev k národu.

Článek Ústavy ČR 59 uvádí, že prezident složí slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor parlamentu. V článku 59 je uvedeno také celé znění prezidentského slibu:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Na prezidenta, který odmítne složit slib nebo jej složí s výhradou, se podle článku 60 hledí, jako by nebyl zvolen.