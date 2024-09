STAN bude se Spolu na jihu Moravy vyjednávat o koalici ještě dnes

Starostové pro jižní Moravu (STAN) budou zřejmě i v dalším volebním období součástí koalice v zastupitelstvu Jihomoravského kraje. Lídr kandidátky František Lukl řekl ČTK, že bude se Spolu vyjednávat o koalici ještě dnes. Po sečtení 95 procent hlasů získají STAN zřejmě čtyři zastupitelské mandáty, v minulých volbách jich měli sedm. Spolu má v krajském zastupitelstvu se 65 členy 31 mandátu, dohromady by tak obě strany měly většinu.

„Ztráta křesel nás velice mrzí, znamená to, že v zastupitelstvu nebudou zkušení starostové. Pro nás je to podnět k zamyšlení, co bychom měli dělat lépe. Výsledky naznačují, že řada lidí se rozhodovala, zda volit bílou nebo černou, SPOLU nebo ANO jako dva protipóly,“ konstatoval Lukl.

Doplnil, že STAN budou rádi pokračovat v započaté práci se Spolu, mrzí jej, že to bude bez Pirátů, kteří zatím mají pouze 3,2 procenta a do zastupitelstva se tak nedostanou. „Chceme se ještě dnes se Spolu sejít, abychom se podívali na programové priority, stavět ale chceme na již položených základech,“ dodal Lukl.