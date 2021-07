ANO by v případě vítězství bankám ani milionářům daně nezvýšilo | E15.cz

Daňová revoluce ani výrazné zlevnění přebujelé státní správy se mezi pilíři volebního programu vládního ANO neobjeví. Pokud se hnutí znovu dostane k moci, zaměří se na revizi daňového mixu, podporu podnikání a investice. Na rozdíl od ČSSD by uskupení Andreje Babiše velkým firmám ani bohatým lidem odvody nezvyšovalo. Plyne to z reakcí ekonomických ministrů za ANO Aleny Schillerové a Karla Havlíčka, kteří mají být spolu s Babišem hlavními tvářemi kampaně.

„Jsem zastáncem posilování výkonu ekonomiky, které covid způsobil obrovskou ránu. Následující dva až tři roky musíme překlenout vysokými schodky,“ řekl deníku E15 vicepremiér Havlíček, který je zároveň ministrem dopravy a průmyslu a obchodu.

Havlíček, který má vést kandidátku ANO za Jihočeský kraj, rozhodně odmítá daňové návrhy sociální demokracie, s níž nyní sedí ve vládě. Strana chce mimo jiné zavést bankovní daň, progresivní zdanění příjmů fyzických osob a jedním procentem ročně zdanit majetky nad 100 milionů korun.

„Když se propadají příjmy státního rozpočtu, levicové strany razí zvyšování daní. Ani bankám a velkým korporacím s výjimkou digitální daně bych odvody nezvedal. V určité fázi to může být kontraproduktivní,“ míní Havlíček s poukazem na reakci finančních domů, které by firmám mohly zdražit úvěry.

Převratné změny v daních neplánuje ani šéfka státní pokladny Alena Schillerová, která má být v čele jihomoravské kandidátky ANO. Podobně jako dvojblok Pirátů se Starosty a nezávislými hodlá zrušit některé daňové výjimky. Pravděpodobný je růst spotřebních daní na alkohol a tabák. Ve hře se může ocitnout zdanění takzvaného tichého vína.

„Moje konsolidace rozpočtu počítá s 40 až 45 miliardami ročně. Větší škrty by zadusily ekonomiku a přivedly zemi do recese,“ uvedla Schillerová, která by snížila počet státních zaměstnanců o pět až deset procent a zmrazila platy politiků a soudců.

Také ministr Havlíček by to se škrty nepřeháněl. „Uznávám, že je potřeba být racionální v úsporách. Nesmějí ale prakticky všechno zadusit jako na začátku minulé dekády,“ uvedl.

Zatím není jasné, jak to bude s daní z příjmů, kterou ANO s podporou opozice loni snížilo na 15 procent. Ačkoliv premiér Babiše slíbil, že opatření bude platit pouze dva roky, do zvýšení sazby na původně zamýšlených 19 procent se jeho uskupení, socialistům ani žádná jiné parlamentní straně nechce. Výpadek v rozpočtu se přitom může pohybovat kolem 100 miliard ročně. Ministři ANO podle svých slov čekají, nakolik se příjmy státu na konci roku skutečně sníží.

ANO zatím vždy zahajovalo kampaň před volbami do Poslanecké sněmovny až na přelomu srpna a září. Stejný postup zvolí i letos, přesný termín však dosud nezveřejnilo. Andrej Babiš už oznámil, že bude opět lídrem kandidátky ve Středočeském kraji.

Vyšší daně míří na alkohol, nemovitosti a těžbu

ANO

- Komplexní revize daňového mixu včetně úprav spotřebních daní

- Digitální daň a nová ekologická daň z plastů připravovaná EU

- Podpora firem snížením především sociálních odvodů, které zaměstnavatelé platí za zaměstnance

ČSSD

- Sektorová daň pro banky a případně další velké společnosti, progresivní zdanění fyzických osob, jednoprocentní roční daň z majetků nad 100 milionů korun

- Zavedení daně na čtvrtou a další nemovitost, která bude bránit spekulacím s byty, a zachování nízkých daní na první a třetí nemovitost pro fyzické osoby; pokuty za neobsazené byty

- Zrušením daňových výjimek pro velké korporace, které zabrání odlivu až 300 miliard korun ročně do zahraničí

Piráti a STAN

- Postupné zvýšení daně z komerčních nemovitostí pro posílení obecních rozpočtů

- Posílení příjmů přinejmenším o miliardy korun zdaněním digitálních gigantů, větším důrazem na ekologické prvky zdanění, zdaněním prodeje konopí a negativních externalit

- Stát, kraje i obce musejí mít více ze zdanění těžby nerostných surovin, jako příklad Piráti uvádějí Německo, kde je sazba o sedm procentních bodů vyšší než v Česku

ODS, KDU-ČSL a TOP 09

- Snížení sociálního pojištění na straně zaměstnavatelů o dva procentní body

- Snížení odvodů DPH u všech ekologických výrobků, kde je to možné

- Daňové prázdniny pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí

Pramen: programy stran