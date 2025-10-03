Předplatné

Kdy končí volby 2025 a v kolik hodin se zavírají volební místnosti?

Volební místnost. Kdy je otevírací doba? (ilustr.)

Volební místnost. Kdy je otevírací doba? (ilustr.) Zdroj: Profimedia

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 začínají, volební místnosti se otevírají již dnes. Termín voleb připadá na pátek a sobotu 3. a 4. října 2025. Jaká je otevírací doba volebních místností v ČR? Od kdy jsou otevřené a kdy jsou zavřené?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají každé čtyři roky. Termín voleb letos připadá na 3. a 4. října 2025. Výsledky voleb se dozvíme v sobotu.

Čas a termín voleb do Poslanecké sněmovny 2025

Den
Čas
pátek 3. října 2025
14.00 – 22.00
sobota 4. října 2025
8.00 – 14.00

Sledujte volební online a sčítání hlasů >>>

Přesný volební termín vyhlásil prezident Petr Pavel v květnu letošního roku. Rozhodnutí o vyhlášení voleb je zveřejňované ve Sbírce zákonů. Ode dne vyhlášení voleb jsou odvozené další zákonné lhůty a termíny spojené s organizací voleb – například termíny pro odevzdání kandidátních listin a jejich přezkoumání, losování volebních čísel Státní volební komisí nebo zveřejňování adres volebních místností.

Volby do Poslanecké sněmovny se zpravidla konají každé čtyři roky. Výjimka nastává v případě, kdy dojde k rozpuštění Poslanecké sněmovny a vyhlášení předčasných voleb. V České republice byly předčasné volby vyhlášeny dvakrát, konkrétně to bylo v letech 1998 a 2013.

Harmonogram voleb 2025 (nejdůležitější dny a data)

  • 15.8. (pátek) - finalizace kandidátek a kandidujících stran podle krajských úřadů
  • 19.8. (úterý) - oznámena volební čísla na volebních lístcích 2025 
  • 24.8. (neděle) Konec lhůty pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem
  • 29.8. (pátek) - konec lhůty pro podání písemné žádosti o vydání písemností ke korespondenční volbě
  • 26.9. (pátek) - Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou
  • 30.9. (úterý) - Zajištění hlasovacích lístků voličům
  • 1.10. (středa) - Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu 
  • 1.10. (středa) - Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování
  • 3. - 4. 10. (pátek, sobota) - Volby do Poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

V roce 2025 v Česku proběhnou parlamentní volby. Ty se v ČR obyčejně konají jednou za čtyři roky. Projděte si základní témata:

