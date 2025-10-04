Orbán a Fico se na Babiše těší, notují si zahraniční média. Poláci chladně připomínají Turów
Zahraniční média sledují parlamentní volby v Česku hlavně kvůli očekávaným zahraničněpolitickým názorům budoucí vlády. Vítězství hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše může podle mnoha názorů uškodit Ukrajině. Zvlášť, pokud se Babiš připojí k tandemu maďarského premiéra Viktora Orbána a šéfa slovenské vlády Roberta Fica. Poláci ale připomínají, že za minulé Babišovy vlády panovalo mezi dvěma zeměmi visegrádské čtyřky silné napětí.
Ukrajinci české volby a jejich výsledky sledovali velice bedlivě, protože se bojí narušení koalice na podporu Kyjeva v Evropě. „Očekává se, že Babišovo vítězství povede ke změně zahraniční politiky, a to i vůči Ukrajině. Zejména už pohrozil, že opustí muniční iniciativu Česka,“ konstatovala Ukrajinska Pravda krátce po zveřejnění prvních jasnějších výsledků.
List se věnoval českým prognózám už v předchozích dnech. Vyjádřil obavu zejména z toho, že by ANO mohlo vytvořit koalici s SPD a hnutí Stačilo! Konstatoval, že tyto dvě strany deklarovaly nejenom záměr zastavit pomoc Ukrajině, ale také nutnost ukončit válku za podmínek ruského prezidenta Vladimira Putina.
„Varianta, že jedna z těchto politických sil vstoupí do koalice s ANO nebo bude podporovat Babišovu vládu bez formálního členství v koalici, je pro Ukrajinu extrémně nebezpečná,“ napsal deník ve čtvrtek. Fakt, že Stačilo! se do Poslanecké sněmovny nakonec nedostalo, tak Kyjev vnímá určitě jako dobrou zprávu.
Třetí do visegrádského odboje?
Ukrajinska Pravda také psala, že Orbán a Fico hledají třetího partnera ve svém odboji vůči Bruselu. Ostatně slovenský premiér Peter Pellegrini přispěchal s ujištěním, že od budoucí české vlády očekává nejenom rozvoj vztahů se Slovenskem, ale i pomoc s oživením spolupráce ve visegrádské čtyřce. A Orbán ve své gratulaci Babišovi na sociální síti X uvedl, že jde o dobrou zprávu pro Evropu.
Podobně jako Ukrajinska Pravda smýšlí i řada dalších médií. Například německé Deutsche Welle píše o Babišovi jako o trumpistovi, který odmítá vojenskou pomoc Kyjevu. „Pozorovatelé se obávají, že vítězství ANO v hlasování by mohlo Ukrajině způsobit problémy. Česká republika byla pod vedením premiéra Petra Fialy věrným spojencem Kyjeva,“ napsal deník.
Sobotní výsledek by podle něj mohl dále narušit rovnováhu sil i v EU. „Česká republika by se mohla připojit k bouřlivému Maďarsku a Slovensku v opozici vůči Bruselu,“ dodal. Za pravděpodobné pak pokládá, že se do vlády nějakým způsobem zapojí SPD.
V podstatě totéž naznačuje i web Politico. „Evropa sleduje české volby s opatrností, jelikož Babiš slíbil, že zruší muniční iniciativu pro Ukrajinu, zpochybní plány NATO na zvýšení vojenských výdajů a bude konfrontovat Evropskou komisi ohledně Grean Dealu,“ podotýká.
Babiš může za Turów, píšou Poláci
Politico si navíc všímá, že se do Sněmovny dostali Motoristé. „Volebním překvapením je strana Motoristé sobě, která je na cestě k vstupu do parlamentu s přibližně sedmi procenty, přestože se během kampaně pohybovala těsně nad pětiprocentní hranicí,“ napsal web v sobotu v podvečer. Považuje je za přirozeného Babišova spojence pro tvorbu koalice.
Poláci kromě obav o Ukrajinu zmiňují, že výsledek voleb může ovlivnit i ekonomické vztahy mezi Prahou a Varšavou. A Business Insider připomíná, že za minulé Babišovy vlády byly vyhrocené kvůli sporu o důl Turów.
„Pro Polsko může být Babišova postava vnímána negativně, jelikož to byl právě on, kdo vyvolal rozruch kolem dolu Turów, který Polsko stál 68,6 milionu eur na pokutách uložených Evropským soudním dvorem, 35 milionů eur na odškodnění pro Českou republiku a deset milionů eur pro Fond malých environmentálních projektů,“ vypočítává web. Dá se tak očekávat, že oživení V4 bude drhnout nejenom kvůli zcela odlišnému polskému pohledu na ruskou hrozbu.
Velké pozornosti se jako tradičně těšily české parlamentní volby zejména na Slovensku. Na webu Sme kralovaly zprávy o nich žebříčku nejčtenějších článků. A je také znát, že slovenští komentátoři znají poměry v české politice lépe než kdokoli jiný. Beata Balogová pro Sme napsala, že Češi neprožívají žádné drama, protože výsledek očekávali. Položila si navíc otázku, zda skutečně Babiš půjde v Orbánových a Ficových stopách, jak mnozí naznačují.
Obchodník Babiš a voliči, co slyší na sliby
„Zkušení analytici nás ubezpečují, že nebude: Babiš nechce do izolace, v jaké se ocitl čtyřnásobný premiér Slovenska. On je spíše obchodník než čistokrevný autokrat,“ podotýká. Na rozdíl od Maďarů, kde rezonuje téma národní identity, Babišovi voliči podle ní spíše slyší na klid, stabilitu a dobrou životní úroveň.
Označení Babiše za českého Trumpa je pak velmi populární za Atlantikem. Bloomberg tvrdí, že český miliardář vsadil na kampaň inspirovanou americkým prezidentem a kladl důraz na Česko na prvním místě. „Babiš využil frustrace voličů z odpovědi současné vlády na krizi životních nákladů,“ podotýká agentura. Šéf ANO se chce podle něj zaměřit v rámci Evropy spíše na transakční politiku než na hodnoty, které prosazuje Brusel.
The New York Times si všímá, že se Babiš chystá na návrat v návaznosti na Trumpa. The Washington Post připomíná, že Babiš je společně s Orbánem architektem frakce Patrioti pro Evropu v europarlamentu. Tyto strany spojuje odpor k migraci i klimatickým politikám EU, dodává list.