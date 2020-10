Volby 2020 | Poločas boje o dominanci v Senátu | E15.cz

Hnutí ANO nejspíš bude rádo, když tak nějak obhájí své dosavadní skrovné pozice. Do druhého kola mu sice postupuje obstojných osm kandidátů, ale většinou z horších míst a hlavně s vyhlídkou přehlasování.

Koaliční ČSSD dle očekávání i v senátních volbách zaznamenává volný pád, reálné šance má na jedno vítězství. A KSČM, která vládu podporuje, zůstává dál mimo horní komoru. Podobně jako Okamurova SPD či Trikolora Václava Klause ml. V úvodním klání propadlo i několik známých osobností od herce Vítězslava Jandáka přes bývalého ředitele TV Nova Vladimíra Železného po majitele stejnojmenné cestovní kanceláře Václava Fischera. Paradoxně oba posledně jmenovaní kdysi v senátních volbách dokázali zvítězit už v prvním kole…

Jako obvykle bylo první kolo především rozstřelem. Jediným zvoleným kandidátem je tentokrát dosavadní děčínský senátor Zbyněk Linhart (za STAN), který nadpoloviční hranici překonal o necelá tři procenta. Málem se to v jednom z pražských obvodů povedlo i Miroslavě Němcové (za koalici vedenou ODS), která pod 50procentní hranicí nakonec zůstala jen o asi 1,5 procenta.

Shodou okolností právě tahle dvě uskupení budou v senátním finále, které se koná nadcházející víkend, bojovat o dominantní pozici v horní komoře. Po Linhartově zvolení mají jejich kluby shodně po 19 členech, do druhého kola jim postupuje zhruba stejně kandidátů – kolem deseti. STAN jde sice do finále z většího počtu prvních míst, ODS má zase šanci přilákat do svého klubu více koaličních uchazečů. Takže je to otevřené.

Nejde přitom jen o to, kdo bude mít v Senát nejpočetnější klub. Ovlivnit to může i vedení horní komory: jestli v jejím čele zůstane Miloš Vystrčil (ODS), o němž se v poslední době mluvilo hlavně s výpravou na Tchaj-wan. „Doufáme, že post předsedy Senátu udržíme,“ věří předseda občanských demokratů Petr Fiala. „Já to zatím opravdu nechci předjímat,“ komentoval pak možnost, že by v případě úspěchu chtěli post pro sebe, šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

Předjímat je cokoliv těžké už jen proto, že mnohde byl výsledek na čelných místech mimořádně těsný. Rozdíl mezi prvním a druhým místem je jen v desetinách procent v Ostravě-Městě, Uherském Hradišti, Lounech či Vyškově, ve Frýdku-Místku je to pouhé procento. Někde se také průběžné pořadí hned několikrát měnilo, například v Lounech se v čele průběžného pořadí střídali hned tři kandidáti. A v Příbrami o druhém místu rozhodlo pouhých 26 hlasů, díky nimž Jiří Burian (ODS) porazil Stanislava Holobradu (ČSSD).

Zajímavý souboj se ale rýsuje i v jednom ze tří pražských senátních obvodů, které jsou nyní ve hře. Krajské volby se v hlavní městě nekonaly, jako obvykle jsou zde v souběhu s komunálním kláním, takže volby do horní komory byly jedinou příležitostí, jak se Pražané vyjádřit k současnému politickému pnutí.

Kromě Prahy 1 a okolí, kde s velkým náskokem zvítězila právě Miroslava Němcová (ODS+TOP09+STAN), má velké šance na (znovu)zvolení i David Smoljak (STAN+Piráti+TOP09) na Praze 9, byť jeho náskok na Eduarda Stehlíka (ODS+KDU-ČSL) není až tak velký – 42,9 vs. 30,2 procenta. Mimochodem, kandidoval zde i Filip, druhý ze synů zesnulého režiséra a „cimrmanologa“ Ladislava Smoljaka. Ten ale pohořel s pouhými 3,6 procenta.

Napínavé to ale bude v obvodu Praha 5, kde jdou proti sobě Michael Žantovský (ODS+TOP09+STAN) a Václav Láska (SEN 21), v prvním kole je od sebe dělilo jen něco málo přes dva procentní body.

Není jasné, jaká bude volební účast v druhém kole, byť po předchozích zkušenostech se dá očekávat, že bude nižší než průměr pro první kolo – tedy 36,74 %. Jeden z voličů párvě v Praze 5, prezident Miloš Zeman, už ale každopádně avizoval, že zůstane doma. „Soupeří mezi sebou dva kandidáti z opačného názorového břehu,“ nechal se slyšet v nedělní Partii na TV Prima.