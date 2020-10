Kdo jsou vítězové a poražení letošních voleb | E15.cz

Vítězové

Nevítěz Andrej Babiš

Hnutí ANO pod vedením premiéra Andreje Babiše vyhrálo volby v deseti krajích. Je to o jeden kraj více než před čtyřmi lety, dohromady o dva mandáty více než dosud. Poprvé v historii krajských voleb vyhrála klání vládní strana. Kolik skutečně nakonec ANO získá hejtmanů, zatím není jasné.

Skokan voleb Piráti

Počet pirátských zastupitelů se dal do této doby spočítat na prstech jedné ruky. Po letošních volbách získali dvacetkrát více zastupitelů než před čtyřmi lety a podle vyjádření předsedy strany Ivana Bartoše tak splnili svůj cíl získat přes sto zastupitelů.

Obhajoba Iva Vondráka

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák z hnutí ANO zabodoval ve svém domovském kraji se ziskem 30,24 procenta hlasů. Je to jeden z mála krajů, kde má ANO takřka jistého hejtmana. Některým opozičním stranám navíc není proti mysli s Vondrákem spolupracovat, byť v jiných krajích vylučují koalici s ANO.

Kouzlo Martina Půty

Zdaleka nejlepšího výsledku v letošních volbách dosáhl hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN), který zde volby vyhrál už potřetí v řadě. Jeho zisk 38,57 procenta hlasů je nejvyšší v republice. Starostové navíc zvítězili ve Středočeském kraji, kde bude hejtmankou zřejmě Petra Pecková ze STAN. V koalici s ODS vyhráli Starostové také v Královéhradeckém kraji.

Policista hejtmanem

ODS neměla posledních dvanáct let žádného hejtmana. To by se letos mělo změnit, jisté je takřka vedení Královéhradeckého kraje, kde zvítězila koalice ODS, STAN a Východočeši. Kandidátku vedl bývalý policejní prezident Martin Červíček, který by se mohl stát hejtmanem. Občanští demokraté pomýšlí ještě na dvě hejtmanská křesla.

Pokoření prvního kola senátních voleb

V prvním kole senátních voleb zvítězil jediný kandidát. Rovnou do horní komory postoupil senátor za Starosty a nezávislé Zbyněk Linhart, který tak obhájil svůj stávající mandát. O pouhých 1,5 procenta uteklo vítězství v prvním kole poslankyni ODS Miroslavě Němcové, která se tak ve druhém kole utká se senátorem Václavem Hamplem.

Poražení

Poražená Jaroslava Jermanová

Úspěch či neúspěch hnutí ANO jako by se odvíjel od výsledku hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové ve sledovaném Středočeském kraji. Nakonec skončila třetí, a vládní hnutí tak odchází do opozice. Kritiku na její adresu si neodpustil ani šéf hnutí Andrej Babiš, podle kterého si to hejtmanka pokazila „různými aférkami“.

Jiří Čunek dojel na nemocnici

Říká se o něm, že umí zvítězit takřka v jakýchkoli volbách. Letos však hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek těsně prohrál, a byť mají lidovci stejný počet zastupitelů jako vítězné ANO, o vedení kraje zřejmě přijdou. Rozhodl spor o novou osmimiliardovou nemocnici, za kterou Čunka kritizovala opozice i partneři. ANO chce Čunka nyní vyšachovat. Přitom získal nejvíce preferenčních hlasů v kraji.

Kývající se křeslo Vojtěcha Filipa

Komunisté mohou hovořit o volebním debaklu, ztratili post hejtmana v Ústeckém kraji. Přišli o více než sedm desítek krajských zastupitelů, a budou tak pouze ve čtyřech krajích. Do druhého kola senátních voleb nepostoupil jediný komunistický kandidát. KSČM bude mít v listopadu sjezd, kde se předseda Vojtěch Filip bude muset delegátům zpovídat.

Červená mikina nezabrala

Sociální demokracie poprvé od roku 2004 nevyhrála v jediném kraji. Ztratila většinu zastupitelů a se zbylými 37 zástupci neobsadila ani všechny kraje. Svou pozici neobhájil dlouholetý hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Z prvního kola senátních voleb vypadla výrazná tvář ČSSD Jiří Dienstbier. Předseda Jan Hamáček bude mít na lednovém sjezdu strany také co vysvětlovat.

Drahá kampaň Trikolóry

Hnutí Trikolóra pod vedením Václava Klause mladšího se žádným vítězstvím chlubit nemůže. Za kampaň v hodnotě až 16 milionů korun získali jen jednoho zastupitele. Jejich kandidát na senátora Vladimír Železný skončil poslední.

Každý hlas se počítá

Koalici Pro TOP Vysočinu, kterou vede TOP 09, od vstupu do krajského zastupitelstva dělil jediný hlas. Lídr kandidátky Zdeněk Dvořák zvažuje požadavek na přepočítání výsledků.