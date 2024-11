Trump může rozvrátit světový obchod

Americký exprezident Donald Trump ve svém prvním funkčním období rád využíval dovozní cla a obchodní hrozby k prosazování svých cílů v mezinárodní politice. V případě jeho návratu do Bílého domu se od něj dají čekat další spory s Čínou a nejspíše by tvrdě postupoval i vůči Evropské unii. Představitelé sedmadvacítky však prohlašují, že se minule poučili a nenechají se od Trumpa zahánět do kouta. Pokud by mu všechny země oplácely stejně, dopady na mezinárodní obchod by mohly být výrazné. V článku se dočtete více.