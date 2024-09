V pátek a v sobotu pokračují v Česku druhým kolem volby do Senátu. Druhé kolo určí konečné výsledky voleb do Senátu. Volební výsledky budou zveřejněny již tuto sobotu. Voliči mohou hlasovat pro kandidáty do Senátu ve volební místnosti, kde obdrží volební lístky. Volební místnosti se v Česku uzavřou v sobotu ve 14:00. Sledujte s námi sčítání hlasů, z kterého vzejdou noví senátoři.