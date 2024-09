V pátek v Česku startují krajské volby a volby do Senátu. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a voliči v nich budou moci odevzdat upravené volební lístky do 22. hodiny. V sobotu budou krajské a senátní volby pokračovat od 8 do 14 hodin. Novinky, aktuality, sčítání hlasů i výsledky voleb sledujeme v rámci online zpravodajství.