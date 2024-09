V pátek a v sobotu probíhají v Česku po dvou letech volby do Senátu. Výsledky prvního kola voleb budou zveřejněny v tuto sobotu, vedle toho se dozvíme volební výsledky krajských voleb. Druhé kolo, které určí definitivní výsledky voleb do Senátu, proběhne za týden. Voliči mohou hlasovat pro senátní i krajské kandidáty ve své volební místnosti, kde do volebních uren vhazují volební lístky se jmény kandidátů. Volební místnosti v Česku se uzavřou v sobotu ve 14:00. Sledujte s námi sčítání hlasů, které určí, kteří kandidáti na senátory uspěli.