V pátek a v sobotu probíhají v Česku po čtyřech letech krajské volby . Výsledky voleb budou zveřejněny už v sobotu. Dozvíme se také volební výsledky prvního kola senátních voleb . Voliči mohou do té doby hlasovat pro kandidáty ve své volební místnosti , kde do volební urny hodí upravené volební lístky . I v krajských volbách mohou voliči udílet preferenční hlasy . Sčítání hlasů určí, jak si politici rozdělí kraje České republiky. Volební místnosti v Česku se uzavřou v sobotu ve 14:00.

Sledujte s námi sčítání hlasů v infografice. Průběžné a konečné výsledky krajských voleb 2024 najdete na této stránce v sobotu po 14. hodině nedlouho po uzavření volebních místností. Konečné výsledky krajských voleb by měly být známy ještě ten samý den. Sledujeme také volební výsledky pro první kolo voleb do Senátu, ty by měly být oznámeny souběžně s výsledky krajských voleb 2024.

Výsledky voleb 2024 online - krajská zastupitelstva

Volební účast pro krajské volby v ČR

Krajské volby se konají každé čtyři roky ve třinácti krajích ČR. V Praze se v krajských volbách nevolí. Volební účast před čtyřmi lety dosáhla 37,95 procent. Posledních dvacet let se výsledky měření volební účasti u krajských voleb pohybují mezi 30 a 40 procenty.