Babiš nemíní prodat Agrofert, ale střet zájmů stále slibuje vyřešit. Jak, neuvádí
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve čtvrtek ve videu na sociálních zopakoval slib, že svůj střet zájmů vyřeší. Ve středu si prezident Petr Pavel dal jako podmínku Babišova jmenování premiérem, že musí veřejnosti vysvětlit, jak to udělá. Babiš ale ani nyní ve videu neřekl, jakou cestou se vydá - jen zopakoval, že Agrofert nepodá, ale vše vyřeší v souladu s českými i evropskými zákony.
Po středeční schůzce obou politiků Hrad uvedl, že pokud Babiš učiní kroky zřetelně ukazující, že chce střet zájmů vyřešit a že jeho postup bude v souladu se zákony, je Pavel připraven jmenovat ho premiérem bez odkladu.
Šéf ANO před novináři zopakoval, že své kroky v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů Pavlovi vysvětlí. Uvedl ale také, že hlava státu podle něj hlavně chce, aby postup vysvětlil veřejnosti, k čemuž se šéf ANO více nevyjádřil.
„Opakovaně jsem řekl, že neprodám Agrofert, že střet zájmů vyřeším v souladu s našimi a evropskými zákony,“ uvedl ve videu Babiš. Ve videu předtočeném ve středu večer podotkl, že se dozvěděl, že postup nechce slyšet prezident, ale má ho podle něj znát veřejnost. K tomu se Babiš dále nevyjádřil, namísto toho poděkoval občanům za historicky nejvyšší počet hlasů pro ANO v říjnových volbách.
„Samozřejmě střet zájmů vyřeším, ale tohle není prodej nějakého rohlíku na krámě,“ dodal možný příští premiér.
Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů.
Prezident ve středu také Babiše požádal o doplnění programového prohlášení vznikající koalice o postoj vlády k ruské válce proti Ukrajině, zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v Severoatlantické alianci (NATO) a navyšování obranných výdajů. Babiš uvedl, že předá prezidentovy podněty k programu koaličním partnerům z SPD a Motoristů, jednat budou ve čtvrtek.
Předseda SPD Tomio Okamura míní, že programové prohlášení, jak ho připravily vyjednávací týmy, je dobrým kompromisem, který vyhovuje voličům jeho hnutí. Podle Motoristů se kancelář prezidenta chce stát čtvrtou stranou vyjednávání.
„Je to společný konsenzus všech tří zapojených koaličních stran. Máme silný mandát 108 poslanců a to prohlášení vychází z konsenzu našich jednání. To znamená, není důvod implementovat cokoli v tento moment jiného, co by si třeba přáli Spolu, Starostové nebo Piráti,“ uvedl poslanec Motoristů Igor Červený.