Babiš o vládě dohodu zatím nemá, dál jedná o rozdělení resortů a výborů

Andrej Babiš po jednání na Hradě u prezidenta Petra Pavla, čtvrtek 9. 10.

Andrej Babiš po jednání na Hradě u prezidenta Petra Pavla, čtvrtek 9. 10. Zdroj: Blesk:Jiri Kotatko/CNC

ČTK
ČTK
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve videu na Facebooku řekl, že nelze čekat, že v pátek oznámí vládu či jména ministrů. Snaží se vyjednat rozdělení resortů a výborů, zatím to ale nevypadá, poznamenal.

O možné koalici jedná Babišovo ANO s hnutím SPD a Motoristy. „Nečekejte, že dneska oznámím vládu, jména a tak dále. A neplánuju ani tiskovku,“ podotkl Babiš.

Ve čtvrtek po jednání s prezidentem Petrem Pavlem Babiš řekl, že vyjednávání o možné koalici jde relativně dobře a v pátek by mělo být jasno o rozdělení ministerstev. Pavel po schůzce oznámil, že nového premiéra jmenuje nejdříve po ustavení nové Sněmovny, jejíž zasedání dříve svolal na 3. listopadu.

Podle Pavla proces vzniku vlády nelze uspěchat. Babiše požádal, aby ho s prioritami a směřováním budoucí vlády, s návrhem rozdělení resortů a možných ministrů seznámil v předstihu. Za zásadní při skládání vlády a pro její jmenování prezident považuje mimo jiné pevné zakotvení v EU, zahraniční politiku kladoucí důraz na lidská práva, členství v NATO či podporu institucí demokratického státu, uvedl.

