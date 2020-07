Expo v Dubaji: Česko se chystá i na odloženou světovou výstavu | E15.cz

Kancelář generálního komisaře účasti ČR na Expo vypisovala tři hlavní tendry: na realizátora národního pavilonu za 85 milionů, na koncesi provozovatele restaurace a na realizátora národního dne v hodnotě 10 milionů korun.

„Ve druhém případě nyní musíme vyřešit dodatek ke smlouvě, který zohlední roční odklad Expo a možné dopady dalších protipandemických opatření. Ve třetím případě jsme museli soutěž dle metodiky ministerstva financí krátce po výběru vítěze zrušit a vypsat novou,“ vysvětluje generální komisař českého pavilonu Jiří František Potužník.

Státům, jejichž reprezentace se má do Spojených arabských emirátů v říjnu vydat, se kvůli odkladu akce prodražily už tak značné náklady na účast. Největší hrozbu a finanční ztrátu však představuje možné úplné zrušení akce. Stejně jako v případě olympijských her není pravděpodobnost takového scénáře zdaleka zanedbatelná. Rozhodne aktuální bezpečnostní situace.

Tohoto rizika si je vědoma i česká výprava. „Pořád počítám s variantou, že za rok nemusí být situace lepší, ale stejná, či horší,“ říká Potužník. Původní plánovaný rozpočet v rozmezí 260 až 310 milionů korun byl kvůli ročnímu odkladu navýšen o 25 milionů, tedy o necelých deset procent: více peněz spolkne údržba postaveného pavilonu, přeprava a skladování exponátů a technologií, opakované výjezdy do Dubaje nebo chod kanceláře, jenž zajišťuje českou účast.

„Není to málo, ale zrušení naší účasti na Expo by stálo veřejnou pokladnu vzhledem k téměř hotovému pavilonu, smluvním závazkům a vysoké proinvestovanosti násobně více,“ vysvětluje Potužník.

Jen Česko by možné zrušení výstavy vyšlo na stovky milionů korun. „Tři měsíce před původně plánovaným zahájením je proinvestováno sto dvacet milionů korun a smluvně zavázáno dalších devadesát milionů – o tyto investice do stavby pavilonu a do vývoje systému S.A.W.E.R. (hlavní český exponát vyrábějící vodu ze vzduchu) bychom přišli, navíc bychom museli vypořádat partnery, kteří do národní účasti na Světové výstavě vložili také již desítky milionů a při jednostranném nedodržení smluv bychom je museli vypořádat,“ dodává Potužník.

Navzdory rizikům pokračuje kancelář na přípravě české prezentace pro příští rok. Dle dostupných informací postupuje obdobně i většina z více než 130 účastníků Expa.

Hlavní „tahák“, se kterým se česká výprava na Arabském poloostrovu vytasí, má být systém S.A.W.E.R., jenž samostatně vyrábí vodu ze vzduchu s využitím solární energie. Projekt realizuje České vysoké učení technické a Akademie věd. S cenou téměř sedmdesát milionů je S.A.W.E.R. druhou nejdražší položkou hned po stavbě pavilonu za 85 milionů.

„V obou případech, tedy při stavbě pavilonu i při výrobě systému S.A.W.E.R., do projektů vstupují české soukromé firmy a jejich bezplatné dodávky technologií, za něž jim odvádíme marketingové služby, se pohybují již v řádech milionů korun,“ uzavírá Potužník.

Další díla, která tvoří stálou expozici „Country for the Future“, jsou zaměřeny na energetiku, nanotechnologie, 3D tisk a současné umění.