Česká pošta začne pomáhat klientům Úřadu práce | e15.cz

Na poště bude možné žádat jen o plně digitalizované dávky. Dnes je to pouze rodičovský příspěvek a jeho online podání podle šéfa Úřadu práce Daniela Krištofa využívá polovina žadatelů. Plně digitalizovaný by v prosinci měl být také přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Do první poloviny příštího roku chce úřad digitalizovat i evidenci uchazečů o zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti.

Prozatím podniky spolupráci otestují ve třech krajích, v Ústeckém, Libereckém a na Vysočině, na celkem padesáti poštách. Které přesně to budou, o tom se bude ještě jednat. V létě bude podle šéfa Úřadu práce Daniela Krištofa spolupráce vyhodnocena, následně by se služba měla spustit v celém Česku.

„Máme část populace, která není digitálně gramotná a digitalizací bychom je od péče odstřihli,“ popisuje Krištof důvody, proč službu zavádějí. A protože Česká pošta disponuje sítí poboček, rozhodl se úřad práce spojit právě s ní. Krištof celou spolupráci přirovnává k bankovním službám na poště. Podle ministra vnitra Víta Rakušana navíc pošta vyřídí převzatou agendu levněji a kvalitněji.

Přetížení poboček kvůli nové agendě dočasný šéf pošty Štěpán vylučuje. „Máme dostatečný objem volných kapacit,“ tvrdí. Počítá ale s tím, že se agenda úřadu práce bude odehrávat na speciálních přepážkách, kde bude možné se dopředu objednat.

Soukromí na pobočce

Úřad práce bude pokračovat v poradenství a přímé práci s klienty. Jeho spolupráce s Českou poštou ale vyvolává kritiku. Lidé ve složité sociální situaci potřebují poradit a mělo by se jim dostat individuálního přístupu, podotýká výkonná ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Alice Švehlová. A připomíná, že do žádosti se uvádí i mnoho až intimních informací.

„Ne každému je samozřejmě příjemné, když jde s kůží na trh. A že takovéhle věci budou lidé chodit vyřizovat na Českou poštu, z toho mi leze mráz po zádech,“ říká Švehlová. Kanceláře na úřadech práce jsou podle ní mnohdy uzpůsobené, aby v nich klienti měli soukromí, nebo obsahují klientskou zónu. Jejich zaměstnanci mají navíc potřebné vzdělání a zkoušky odborné způsobilosti, takže vědí, jak s lidmi v těžkostech jednat.

Jakub Augusta z tiskového oddělení ministerstva práce tvrdí, že klienti na poštovních přepážkách o soukromí nepřijdou. „Pobočky České pošty jsou již nyní vybaveny diskrétní zónou,“ připomíná. A zaměstnanci, kteří budou klientům pomáhat s vyplněním žádostí o dávky, podle něj projdou vyškolením.

Šéf Úřadu práce Daniel Krištof připouští, že pokud se rozjede digitalizace a osvědčí se partnerství s poštou, úřad už nebude muset mít tolik poboček. Především jejich organizační práci převezmou zaměstnanci pošty.

„To nejsou lidé, kteří vám jen prodají známku a los. Vykonávají poměrně složitou, širokou agendu,“ hájí jejich předpoklady pro nové pracovní povinnosti Rakušan. „Takže není problém, aby se zaškolili i do těchto agend. A může to pro ně znamenat i možnost zajímavého kariérního postupu.“

Peníze až příští rok

Jestli ale dostanou takto proškolení zaměstnanci přidáno, na to mluvčí pošty Matyáš Vitík neměl jasnou odpověď. Mzdy jsou podle něj jedním z hlavních témat příštího roku a podnik bude muset vzít v potaz ekonomickou situaci pošty i vlastní mzdovou politiku. „Se zástupci zaměstnanců se na toto téma povede diskuze,“ ujistil Vitík.

Přitom pomoc klientům Úřadu práce nejspíš není poslední agenda, kterou si zaměstnanci pošty přiberou. Jak Rakušan upřesňuje, spolupráce s ministerstvem práce se jen dostala nejdál, o zapojení České pošty se jedná také s ministerstvem životního prostředí nebo zdravotnictví.

Spolupráce přichází krátce poté, co státní poštovní podnik zrušil 300 poboček a propustil stovky lidí. Ve facebookové skupině pro zaměstnance České pošty, kterou založila odborová Federace výkonných zaměstnanců ČR, se začala šířit informace, že pošta kvůli projektu s Úřadem práce hledá nové zaměstnance a cílí přitom hlavně na nedávno propuštěné pracovníky. „Ano, nám vyhozeným práci nabízeli. Mluvím z vlastní zkušenosti balíkáře,“ píše jeden z komentujících.

To ale mluvčí pošty popírá. Propouštění, které souviselo s uzavíráním poboček, podle něj nevylučuje přijímání nových lidí. „Pokud se na volné pracovní místo přihlásí a následně je vybrán bývalý zaměstnanec, je to jen dobře a jeho adaptace ve firmě je kratší. Neznamená to ale, že by cíleně byli oslovováni bývalí pošťáci,“ tvrdí Vitík. Nově nabíraným zaměstnancům pošta vyplácí náborový příspěvek z důvodu „vysoké konkurence na trhu“.

Pošta navíc nenabírá jen kvůli spolupráci s Úřadem práce. Aktuálně se také chystá na vánoční provoz, takže shání brigádníky na pozice operátorů v logistice a doručovatelů balíků i dalších služeb. A pro plné pracovní obsazení využije také agenturní zaměstnance.