Důchodci si od ledna polepší v průměru o 825 korun. Stát si na penze půjčí 80 miliard | E15.cz

Pravidelná lednová valorizace důchodů a pravděpodobné opakování mimořádného růstu penzí v polovině roku kvůli vysoké inflaci zatnou do systému financování státu spolu s letošními opatřeními ještě hlubší sekeru, než se předpokládalo. Na začátku roku si lidé na odpočinku v průměru polepší o 825 korun, plyne z údajů ministerstva práce a sociálních věcí. Týkat se to bude všech druhů důchodů, tedy starobních včetně předčasných, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. Není potřeba o nic žádat, Česká správa sociálního zabezpečení valorizaci provede automaticky.

V polovině roku pak mohou penze z důvodu vysokých cen poskočit o zhruba tisícikorunu. Předpokládaný deficit takzvaného důchodového účtu ve výši 63 miliard korun, který musí stát částečně vyrovnat emisí dluhopisů, by tak výrazně vzrostl. „Mimořádná valorizace důchodů si vyžádá dodatečné výdaje okolo dvaceti miliard korun, které nejsou v zákonu o státním rozpočtu předpokládány. Vzhledem k vysoké částce nelze očekávat, že ji bude možné pokrýt z úspor v jiných položkách rozpočtu,“ uvedla ve svém prosincovém stanovisku Národní rozpočtová rada (NRR).

Systém přitom už značně rozkolísaly letošní tři valorizace penzí, z čehož dvě byly mimořádné. Červnová a zářijová spolkly celkem téměř třicet miliard korun, pravidelná lednová pak stála totožnou sumu. V tomto roce činil schodek průběžného pilíře 36 miliard korun.

Rychlé tempo zvyšování důchodů je důvodem, proč si senioři v boji s inflací vedou mnohem lépe než zaměstnanci. „Na rozdíl od předchozích krizových let, jako byl rok 2013 nebo předtím rok 1998, letos představují zřetelné vítěze krize penzisté,“ řekl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Dramatický pokles životní úrovně se podle analytika týká pouze pracujících. „Zato důchodci si letos reálně poměrně citelně polepší. To proto, že vzestup průměrné výše starobní penze znatelně překoná inflaci o přibližně dvě procenta. Umožnila to letošní hned trojí valorizace,“ dodal.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) míní, že je nutné jednat o tom, jakým způsobem jsou pravidla pro růst důchodů nastavena. „Jsou extrémně náročná na rozpočet,“ uvedl.

S Jurečkou souhlasí i šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS) a některé další vládní strany. „Co se týká zvyšování důchodů, určitě je nasnadě, abychom úpravy velmi důkladně zvažovali,“ míní předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.

I podle NRR je z hlediska dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí nutné pracovat na změnách penzijního systému, aby lépe čelil očekávaným demografickým změnám ve 30. letech, kdy budou odcházet na odpočinek silné populační ročníky. „Rada oceňuje, že v rámci poradního týmu ministra práce a sociálních věcí byly představeny první modelové výpočty možných parametrických úprav průběžného systému vedoucí ke snížení budoucí finanční nerovnováhy,“ uvedla rada.

Rezort práce analyzuje postupné posunutí hranice důchodového věku ze současných 65 až na 68 let za předpokladu, že přes pětašedesátku by se začala věková hranice překlápět od roku 2034 tempem jeden měsíc za rok. Například v 66 letech by se začalo odcházet do penze od roku 2046. Model předpokládá, že počet starobních důchodců bude kulminovat v roce 2058, kdy jich bude 3,1 milionu.

Dalším zvažovaným opatřením je, aby se nově vyměřované penze ve vztahu k průměrné mzdě několik roků mírně snižovaly. Obě varianty zatím propočítávají odborníci. Je možné, že se objeví v důchodové reformě, kterou chce Jurečka představit na podzim.

Růst výdajů na důchody (v miliardách korun) 2013 372,3 2014 376,4 2015 386,5 2016 394,5 2017 404,5 2018 434,1 2019 471,8 2020 519,8 2021 530,7 2022 590,5 2023 671,7

