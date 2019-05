Dýchavičné dohánění. Česko ekonomicky dotahuje EU nejpomaleji z postsovětských zemí | E15.cz

Mírný pokrok v mezích české opatrnosti a tendence k jistotám. Zhruba takto se vinula cesta české ekonomiky po vstupu do Evropské unie. Zatímco na počátku svého členství ve společenství vygeneroval průměrný Čech jen o málo více než tři čtvrtiny toho, co průměrný Evropan, o patnáct let později je to necelých devadesát procent. Bohužel pro Česko je ovšem tempo onoho přibližování nejliknavější ze všech okolních zemí někdejšího sovětského bloku. Poláci, anebo třeba i Maďaři se ženou za evropským snem o poznání rychleji.