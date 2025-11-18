Hrad dostane jména nových ministrů příští týden. Pavel stále chce, ať Babiš veřejně řekne, jak vyřeší střet zájmů
Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil dodat prezidentovi Petru Pavlovi seznam nových ministrů v týdnu od 24. listopadu. Uvedl to na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře. Hlava státu podle něj počítá, že v dalších dvou týdnech povede s kandidáty konzultace.
Následně prezident Pavel očekává, že Babiš veřejně vyjasní způsob řešení svého střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Podle Hradu z něj má být zřetelné, že bude v souladu se zákony. Poté je Pavel připraven do týdne Babiše jmenovat premiérem, dodal Hrad. Prezident v úterý šéfovi ANO harmonogram kroků a konzultací navrhl písemně.
Také při úterní diskusi se studenty v Brně Pavel řekl, že po Babišovi chce jen to, aby veřejně řekl, jak vyřeší střet zájmů po jmenování premiérem. Pokud se nic nezmění, byl by předseda ANO v případě jmenování podle prezidenta ve vážném střetu zájmů.
Evropská unie by pak mohla pozastavit dotace pro Českou republiku, což by se podle Pavla dotklo všech. Konflikt zájmů je podle hlavy státu více zřejmý než v případě Babišova funkčního období v pozici předsedy vlády, kdy byl koncern ve svěřenských fondech.
Babiš v úterý na Instagramu uvedl, že pokud nebude mít jistotu, že ho Pavel jmenuje premiérem, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů. V odpovědích na dotazy občanů také zopakoval, že pokud bude jmenován předsedou vlády, vyřeší problém v souladu s evropskými zákony a českými soudy.
Poslanecké kluby končící vládní koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 a také v posledních měsících opozičních Pirátů dnes předaly sekretariátu předsedy Sněmovny žádost o svolání mimořádné schůze právě k Babišově střetu zájmů. Pod listinu sebraly na devět desítek podpisů, ke svolání schůze je jich třeba 40. Uskuteční se ve čtvrtek 27. listopadu večer.