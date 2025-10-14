MPO navrhuje označit ložiska kameniva a štěrkopísku za strategická, jinak hrozí nedostatek
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje, aby téměř padesát ložisek kameniva a štěrkopísku v České republice získalo statut strategického významu. Důvodem je hrozící nedostatek těchto surovin, které jsou nezbytné pro výstavbu klíčových dopravních a energetických projektů. MPO upozorňuje, že pokud nebudou otevřena nová ložiska, Česko by mohlo čelit vážným problémům s dostatkem stavebních surovin již v příštích deseti letech.
Návrh vznikl na základě studie zpracované Těžební unií, Českou geologickou službou a Sdružením pro výstavbu silnic. Podle té bylo v roce 2024 v ČR 234 aktivních ložisek stavebního kamene a zhruba 211 činných kamenolomů. Nejvíce kamenolomů bylo v provozu na Vysočině, ve Středočeském, Olomouckém, Jihočeském, Pardubickém a Ústeckém kraji.
Česko podle studie disponuje zdánlivě velkým objemem ložisek stavebního kamene, v zemi by ho mělo být přes 2,5 miliardy metrů krychlových. Objemy vytěžitelných zásob jsou výrazně nižší a činí 730 až 760 milionů metrů krychlových, což představuje asi 30 procent z celkových geologických zásob. Zásoby s povolenou těžbou jsou ještě nižší. Je to zhruba 520 až 560 milionů metrů krychlových.
„Pokud nebudou do deseti let postupně vytvářeny územní předpoklady pro otvírku nových ložisek náhradou za postupně dotěžované lokality, dá se předpokládat ukončení těžeb na minimálně 45 až 50 procent všech funkčních ložisek štěrkopísků na území Česko," uvedlo ministerstvo k zásobám štěrkopísku.
Kamenivo bude chybět na důležité stavby
Stejné riziko je i u zásob drceného kameniva, u něhož v následujících osmi až 12 letech podle úřadu budou postupně vytěženy současné zásoby a následně bude hrozit nedostatek pro potřeby státu. „Nedostatečné zásoby se projevují rostoucí cenou, delšími dovozovými vzdálenostmi, nedostatkem některých klíčových kvalitních frakcí drceného a těženého kameniva do obaloven a betonáren," podotklo ministerstvo.
MPO v této souvislosti varovalo, že suroviny by tak v budoucnu mohly chybět například při výstavbě vysokorychlostních železnic, dálnic nebo dalších strategicky důležitých projektů v dopravě či energetice. Ministerstvo proto navrhlo 18 ložisek štěrkopísku a dalších 29 ložisek kameniva určit ložisky strategického významu.
Nová ložiska jsou nezbytnost
„Otvírka nových ložisek je jedinou možností k dosažení dostatečného množství stavebních surovin pro strategické stavby a surovinovou bezpečnost. Je tedy nezbytné, jako nástroj prevence dostupnosti surovin, využití institutu ložiska strategického významu, kdy vláda nařízením vlády určí ložiska nezbytná pro zajištění surovin pro klíčové strategické stavby," uvedlo MPO v návrhu.
Šlo by tak o další podobné opatření během několika měsíců. Na jaře vláda určila ložiskem strategického významu zásoby lithia v oblasti Cínovce na Teplicku a Horního Slavkova na Sokolovsku a také zásoby manganu poblíž Chvaletic na Pardubicku. Cílem opatření je usnadnit případnou těžbu suroviny v budoucnu a předejít možnému narušení dodávek.