Chceme pomáhat Ukrajincům, tvrdí hnutí napojené na sektu Sinčchondži | e15.cz

Jednadevadesátiletý Korejec I Man-hi je pro sektu Sinčchondži pastýřem. Sekta věří, že jeho úmysly jsou svaté a je požehnán jasnozřivými viděními. Světu má přinést záchranu a mír. Zároveň je i šéfem organizace HWPL, díky které si může podávat ruce se světovými politiky, aniž by budil kontroverze kvůli své náboženské roli.

HWPL jen pár měsíců před začátkem ruské agrese proti Kyjevu oficiálně založila pobočku v Česku. Putinova válka dodala organizaci Sinčchondži silné téma v podobě charitativní pomoci Ukrajincům. Ti kromě jazykových kurzů dostanou ideologické školení o světovém míru, které hlásá také I Man-hi.

Stejně jako ostatní buňky HWPL v jiných státech, je i ta česká velmi úzce personálně propojená s náboženskou organizací Sinčchondži, která čelí kritice kvůli skryté misijní činnosti a manipulaci s lidmi.

Na náboženské hnutí z Jižní Koreje upozorňují fary i zpravodajský web České biskupská konference. „Varování (nejen) mladých křesťanů před online studiem Bible se sektou Sinčchondži,“ stojí například v titulku zprávy na webu Cirkev.cz. Křesťané se totiž stávají nejčastějším cílem náborářů Sinčchondži.

Do svých řad lákají členové korejské sekty mimo jiné i lží, kdy svému cíli nabídnou náboženské semináře, aniž by se zmínili, že směřují k učení Sinčchondži. Oběti se pak cítí podle řady svědectví zneužité a raněné, že nečekaný zájem od „náboráře“ nebyl motivovaný zájmem o ně, ale existovaly postranní úmysly člověka přetáhnout k nové víře.

„Na Instagramu mi přišla zpráva od slečny, která tvrdila, že pořádá skupinku čtení Bible. Dostala jsem se postupně do půlročního intenzivního kurzu. Ocitla jsem se tak nevědomky ve třetí fázi kurzu Sinčchondži, aniž bych o tom věděla,“ popsala jedna z účastnic kurzu pro náboženský podcast Na okraji, která vystupovala pod pseudonymem Lucie.

Z lekcí měla čím dál větší úzkosti a po odchodu z komunity se bála. „Přišla mi pak SMS od bývalé lektorky, kde byl verš, že se máme modlit i za své nepřátele, takže se teď oni modlí za mě, ale že se nemusím bát a nic mi nehrozí. To zvýšilo mou paranoiu,“ sdělila s tím, že ji mrzí, že hodně lidí má podobnou zkušenost. Zmínila také, že Sinčchondži mění taktiku. „Stále hledají nějaké strategie, jak se dostat k lidem. Dělají různé akce, že si člověk může říct, že to s nimi zkusí,“ dodala v podcastu.

Silné propojení

HWPL v Česku odmítá, že by sloužila jako nástroj k získávání nových členů pro Sinčchondži. „Pokud nás někdo upozorní na evangelizaci nebo misijní činnost, podnikneme příslušné kroky, abychom tento problém vyřešili a zajistíme, aby byly zachovány hodnoty a zásady naší organizace. Vynakládáme veškeré úsilí na vytvoření bezpečného prostoru pro všechny dobrovolníky i účastníky,“ řekla E15 mluvčí HWPL Severina Papis.

Personální propojení mezi náboženskou organizací snažící se o misii a HWPL je ale velmi úzké. Šéf HWPL Dan Bešta je členem Sinčchondži. Stejně tak se na náboženských akcích objevuje mluvčí HWPL. „Byli bychom rádi, aby osobní život našich dobrovolníků, včetně jejich náboženského přesvědčení, zůstal jejich soukromou záležitostí,“ reagovala Papis.

Propojením mezi HWPL a korejskou náboženskou organizací se věnuje i český projekt shincheonjibezprikras.info. Redakce E15 se se zástupci sešla a měla možnost prostudovat jejich analýzy a sesbírané důkazy o úzkém propojení obou entit. Autoři webu dali díky otevřeným zdrojům dohromady šest jmen vysoce postavených lidí ze Sinčchondži, kteří se aktivně objevují i na akcích HWPL. Prozrazují je fotky i videa například ze sociálních sítí.

„Například na mírovém pochodu pořádaném HWPL v květnu 2022 byly účastníků desítky včetně lektorů biblických kurzů Sinčchondži. Na dostupných fotkách jsou minimálně čtyři lektoři, přes deset takzvaných evangelistek či evangelistů, dále třeba členové kapely, která doprovází bohoslužby, i další tváře, které jsou vidět na sociálních sítích Sinčchondži,“ popsali E15 autoři webu Sinčchondži bez příkras. Další propojení lze nalézt prostřenictvím různých propagačních materiálů. Třeba v korejské brožurce Sinčchondži se přímo píše o HWPL.

Výrazné je také gesto se zdviženým ukazováčkem k nebi, které má symbolizovat jednotu. To prostupuje jak HWPL, tak náboženskou organizací. S tímto gestem se často nechávají na fotografii zvěčňovat lektoři i účastníci kurzů.

Redakce E15 oslovila přímo i tuzemskou organizaci Sinčchondži. Ta odpovědi slíbila, ale termín nedodržela. Do vydání textu už neodpověděla.

Zaměřeno na konflikt na Ukrajině

Když dnes jdete na české stránky HWPL, jako první uvidíte výzvu na sbírku pro pomoc Ukrajině. Na tu už lidé podle organizace přispěli půl milionem korun. Za tyto peníze podle svých slov kupovali pomoc, kterou vozili na Ukrajinu.

„V současnosti se nicméně převážně zaměřujeme na pomoc ukrajinské komunitě žijící na území České republiky,“ sdělila Papis. Mládežnická organizace přidružená k HWPL pořádá pro Ukrajince jazykové kurzy češtiny a angličtiny. „Součástí lekcí je i mírové vzdělávání, během něhož účastníci mohou diskutovat a dozvědět se více o míru, jednotě nebo odpuštění,“ vysvětlila Papis.

Podle materiálů, které se E15 podařilo získat, prošlo kurzem angličtiny organizované HWPL několik desítek studentů z Ukrajiny. „Promluvili jsme si na téma míru. Účastníci se stali jednotnějšími a otevřenějšími a do kurzu přizvali i přátele či rodinné příslušníky,“ popisuje dokument. Mírový kurz rozebíral například téma odpuštění či daru života. Sama Papis přiznává, že „organizace HWPL a církev Sinčchondži nahlížejí podobným způsobem na to, jak podporovat mír a harmonii ve světě“. Žádné účastníky kurzu se ale redakci E15 nepovedlo kontaktovat.

Kromě jazykových kurzu se HWPL zaměřilo na komunitní setkávání a různé kulturní akce pro Ukrajince. Například loni v prosinci proběhl „Vánoční pop-up“, kde se mohli prezentovat ukrajinští umělci a designéři. Obě propojené organizace také loni organizovaly setkání ruských a ukrajinských duchovních. Sinčchondži v dubnu uspořádala akci Pastoři pro mír a HWPL v listopadu akci Jeden hlas: Rusko a Ukrajina pro mír.

Jeden vůdce

Zásadní spojnicí je již zmiňovaný nejvyšší vůdce I Man-hi. Ten je se svou církví i HWPL v pravidelném kontaktu, často písemně i prostřednictvím videa. Na masivní akce pod hlavičkou jedné či druhé organizace chodí na stadiony v Jižní Koreji desítky tisíc lidí.

Sinčchondži kvůli misijním aktivitám znervóznělo řadu států a církví, a pokud název sekty člověk vyhledá, dříve či později narazí na negativní texty o kontroverzních praktikách organizace. HWPL se proto snaží spojení navenek maximálně vyhnout.

„Válečný veterán a předseda mezinárodní mírové organizace HWPL, I Man-hi, uskutečnil po téměř tříleté pauze způsobené světovou pandemií koronaviru 32. mírovou cestu,“ hlásá například jedna z tiskových zpráv, kterou vydala česká pobočka HWPL.

V tiskových zprávách od Sinčchondži je I Man-hi zase představován jako „předseda Sinčchondži, církve Ježíšovy, svatyně stánku svědectví“. Tyto zprávy šíří obě organizace přes PR servis České tiskové kanceláře (ČTK) jménem Protext.

Český religionista zabývající se především studiem kultů a sekt Zdeněk Vojtíšek už roky upozorňuje na to, že Sinčchondži je velmi fundamentalisticky zaměřená. „Vůdce I Man-hi vykládá především knihu Zjevení. Daří se mu to velmi přesvědčivě. Vykládá ji s perspektivou nějakého blízkého konce světa a druhým příchodem Krista. Pokud by bylo nějaké nebezpečí, tak právě v tomhle pokračujícím výkladu Bible,“ popsal Vojtíšek pro již zmíněný podcast Na okraji.

Průvod v černých maskách

Sinčchondži si už několik let všímají i česká média. Například v roce 2018 vznikla série fotografií z průvodu, kde několik desítek lidí v černých škraboškách demonstrovalo za zastavení násilných náboženských konverzí v Jižní Koreji.

Už tehdy Sinčchondži skrývalo své jméno a demonstraci rámovalo jako vzpomínku za korejskou ženu Ku Dži-in. Novináři ale dokázali spojení mezi akcí a sektou rozklíčovat.

Fotografie lidí s černými škraboškami začala v Česku doprovázet většinu článků o Sinčchondži, které se zabývaly praktikami sekty. Popisovaly manipulaci s potenciálními konvertity, a jak je těžké toto náboženské společenství opustit. Sérii článků tomu věnoval například Deník N či Seznam Zprávy.

Zaměřeno na HWPL

HWPL se na rozdíl od Sinčchondži negativní publicitě dlouho bránilo i díky tomu, že v Česku nemělo do roku 2021 oficiální zastoupení. Nějakým způsobem ale organizace v tuzemsku skrytě působila. Zasílala například dopisy bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi či Andreji Babišovi. Strakova akademie na něj dokonce odpověděla, že se Babiš s mírovou výzvou seznámil.

Zprávy o vazbě HWPL a sekty Sinčchondži probleskovaly ve zdejším veřejném prostoru jen výjimečně, a to ještě převážně na náboženských stránkách. Například v roce 2020 HWPL využilo podle serveru Náboženský infoservis pro svou kampaň slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou, která se se zástupci organice vyfotila, aniž znala celé pozadí.

Až loni Deník N publikoval sérii rozsáhlých textů nejen o propojení HWPL se Sinčchondži, ale i o snahách ovlivňovat české politiky a školy. Hnutí HWPL se povedlo například uspořádat výstavu v Senátu pod záštitou senátora Jana Klementa (KDU-ČSL). Po textech se podle mluvčí HWPL Papis hodně politiků snaží s organizací spolupracovat skrytě kvůli obavě o svůj mediální obraz. Její slova ale jdou jen těžko ověřit.

Korejské misie

Jižní Korea patří mezi země s velkým zastoupením křesťanství, k němuž se hlásí kolem 27 procent obyvatel. Velkou expanzi toto náboženství zažilo převážně ve dvacátém století. Jižní Korea také patří k zemím s největším počtem křesťanských misionářů na světě.