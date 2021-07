Drahá akce. Propagace očkování vyjde na více než 100 milionů | E15.cz

„Zatím byla vyšší poptávka po očkování než nabídka. Začíná se to ale lámat a nyní naopak vzroste nabídka. Takže je potřeba masivnější marketingová podpora,“ řekl Havlíček. „Propagace bude více cílit na mladší generaci do třiceti let. Změna kampaně přijde zhruba v polovině léta,“ dodal.

Vláda si je vědoma toho, že stojí před nesnadným úkolem. „Budeme přesvědčovat lidi, kteří se nezapojili do první vlny očkování. Zkušenost z okolních států je, že nejtěžší fáze začíná okolo 50 až 60 procent proočkovanosti celé populace," uvádí dokument, který další fázi popisuje.

Podle dat ministerstva zdravotnictví je už očkováno nebo na očkování čeká 52 procent populace. Mezi staršími 60 let je proočkováno přes šedesát procent. V průzkumech veřejného mínění zájem deklaruje až 69 procent dotázaných.

V Evropě i v Česku je však stále dvacet až třicet procent lidí, kteří se očkovat nechtějí. „To není dobrá zpráva. Tuto lidé začínají jezdit za byznysem a na dovolené a přibližně třetina neočkovaných lidí v celkové situaci nějakou roli sehraje. Nejsme z toho venku, musíme být stále obezřetní,“ míní vicepremiér Havlíček.

Za kritickou fázi považuje vláda očkování dětí a mládeže od 12 let. Jedná se o obecně složitou cílovou skupinu, takže stát bude muset prostřednictvím kampaně komunikovat souběžně jak s rodiči, tak s prarodiči nezletilých.

Jak funguje covid pas a aplikace Tečka:

Kampaň se bude také snažit motivovat lidi pro očkování druhou dávkou. „Existuje riziko poklesu zájmu o druhou dávku, kterou část populace může začít vnímat jako zbytnou, vzhledem k uznávání bezinfekčnosti již po první dávce,“ píše se ve vládním dokument. Podle současných podmínek mohou lidé bezinfekčnost prokázat 22 dní po první dávce. Odborníci však varují, že plně chránění jsou 14 dní po druhé.

Dosavadní část kampaně v dubnu až červnu považují její autoři za úspěšnou. V dubnu oslovila televizní propagace skoro šest milionů osob, odvysíláno bylo na televizích Nova a Prima téměř 700 spotů a v rádiích 750 sporů, které měly dosah 2,8 milionu lidí. Zhruba 2,2 milionu lidí oslovila online kampaň a 5,4 milionů se setkalo s reklamou v tisku. V květnu a červnu pak byla kampaň ještě posílená, v televizích patřila ke dvaceti nejsilnějším. V červnu se pak snaží cílit spíše na mladé, zaměřuje se na sociální sítě a vliv influencerů.