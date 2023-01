Patrik Nacher: Proti Babišovi byli všichni, nedalo se to vyhrát | E15.cz

Bývalý premiér Andrej Babiš prohrál v prezidentských volbách téměř o milion hlasů, podle jednoho z nejviditelnějších politiků hnutí ANO Patrika Nachera, kterému poražený kandidát šéfuje, to ani jinak dopadnout nemohlo, jelikož "média, ostatní strany, influenceři i poražená prezidentští kandidáti hráli přesilovku proti poraženému Babišovi". Nacher také odmítá, že by Andrej Babiš příliš vyhrotil kampaň, ačkoliv přiznává, že s tiskovou konferencí po prvním kole, na které Babiš emotivně vystoupil, také nebyl spokojený.

Je sečteno, ten rozdíl je velmi výrazný, téměř milion hlasů. Co tomu říkáte?

Předpokládal jsem to. Patří to k demokracii, výsledky nebudu shazovat, blahopřeji Petru Pavlovi a jede se dál. Nemohlo to ani jinak dopadnout, protože se tady hrála přesilovka.

Když jste dorazil do štábu, tak jste říkal, že jste nešťastný z kampaně. Proč?

Vadí mi dvoji metr, že to, co projde jednomu kandidátovi, tak neprojde druhému. Nejvíce hýbalo kampaní pojem válka a mír, přitom tady celý rok posloucháme, že jsme ve válce, dokonce windfall tax byla nazvána jako válečná daň, máme válečný rozpočet. Najednou se ale tady začně hrát narativ, že starší lidé a děti se začali bát války až na základě billboardu Andreje Babiše, to je hrubě nefér. Nikdy mi nic takového neřekl. Takových věci jsem zaznamenal celou řadu.

Příznivci Andreje Babiše nechodili na mítinky Petra Pavla a nenarušovali je, ten popis v médiích přitom je, že Andrej Babiš vnesl do kampaně hrubou komunikaci. Je to dvojí metr a černobílý pohled na svět, říkám tomu dalmatinský pohled, kdy jedna strana je totální dobro a druhá totální zlo. To neodpovídá ani pravdě, ani skutečnosti. Kopají se příkopy mezi lidmi a bude je těžké zahlazovat.

VIDEO: Tisková konference Andreje Babiše k výsledkům prezidentských voleb

Podle vás tedy Andrej Babiš nepřepálil kampaň, když vsadil na komunikaci hrozbou války?

Vidím to v kontextu, nelze vyzobnout billboard. Cokoliv, co jsme jako opozice navrhovali, tak se nám vracelo s tím, že když je někde válka, tak proč řešíme třeba cenu benzinu. Když to ale najednou začne využívat Andrej Babiš, tak se to otočí proti němu. To je reálný popis situace. Vládní politici přitom hluboce deficitní rozpočet nazývají jako válečný rozpočet a na druhé straně se zlobí, že někdo straší válkou. Čas ukáže, že to byl dalmatinský pohled. Je to jako opoziční smlouva.

Vy tedy máte pocit, že po zvolení Petra Pavla bude Česko blíže válce? To tvrdil Andrej Babiš během kampaně...

To si nemyslím. Ale kampaň je vždy o zkratce. Vadí mi, že v médiích se do detailu jednotlivých hesel nejde u všech. Kdyby tomu tak bylo a rozebíralo se každé slovíčko, tak bych tomu rozuměl. Ale děje se to tak jen u jednoho kandidáta. Proto mě výsledek nepřekvapil, nedalo se to vyhrát.

Proti volbě Andreje Babiše ale kvůli kampani vystupovali i někteří výrazní politici hnutí ANO, například hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák nebo primátor města Ostravy Tomáš Macura. Není to signál, že to bylo příliš vyhrocené?

Nevím, jestli to bylo kvůli té kampani, taky jsem nebyl z prvního projevu Andreje Babiše po prvním kole nadšený. Vnímám to ale v kontextu atmosféry a nálady, kdy proti němu šli úplně všichni. Když se podíváte na otázky, které padaly na tiskovce Petra Pavla a které na tiskovce Andreje Babiše, tak byly charakterově odlišné. Na jedné tiskovce téměř žádná negativní nebo útočná otázka nepadla, u Andreje Babiše ano. Ta úvodní tisková konference za mě nebyla šťastná, stejně jako vystoupení Andreje Babiše v České televizi, ale dávám to do kontextu toho obrovského tlaku a jednostranného pohledu, který tady je.

Co ten výsledek znamená pro hnutí ANO?

Nevím, Andrej Babiš získal skoro dva a půl milionů hlasů, i když hrál proti přesilovce, Petra Pavla podporovala pětikoalice, všichni poražení kandidáti, média, celá umělecká fronta, sportovci, influenceři. I přesto získat 42 procent hlasů, kdy se spousta lidí bálo přiznat, koho volí, je slušný výsledek.

Andrej Babiš podruhé za sebou prohrál ve velkých volbách. Neměl by skončit v politice? Přece jen, už několikrát říkal, že po dalších volbách skončí a následně to slovo porušil.

Máme tady 2,4 milionů hlasů, ale to rozhodnutí je na něm. Člověk si na to musí dát odstup, je to na něm. Za mě to znamená pokračovat v práci komunálního politika a poslance a přispět k zahlubování příkopů a věnovat se tématům ochrany spotřebitele.

O vás je známo, že jste v rámci hnutí ANO napravo, v těchto volbách Andrej Babiš lovil především v levicových vodách a u voličů SPD. Jak vnímáte to, kam se ANO za ty roky posunulo?

Když mám jiný názor než hnutí, tak mám prostor říkat si, co chci, a hlasovat jinak, což jsem několikrát dokázal. Snažím se držet středopravicového pohledu, liberálního ohledně ekonomie a společensky konzervativního. Na tom se nic nemění. Klidně budu hlasovat jinak než náš klub, v tomto jsme velmi demokratičtí.

Není to zvláštní být ve straně, která prosazuje levicové politiky, a být osobně na středopravici?

To je jedna z nálepek. V praxi v minulém volební období se jedna daň snížila a druhá zvýšila. Kdežto když tu vládla takzvaná pravice, tak se daně hlavně zvyšovaly. Je to přesně opačně. Je tu nálepka, a pak je tu realita. ODS neměla sílu zrušit daň z nabytí nemovitosti nebo ke zrušení superhrubé mzdy.

Před pár dny jste napsal na Twitter, že když vyhraje Petr Pavel, tak skončí antikomunismus. Jak jste to myslel?

To je ten dvojí metr. Ve finále byli dva kandidáti, kteří byli v roce 1989 v KSČ. U jednoho se to posledních 10 let řešilo každý den, u toho druhého se to tak trochu polyká. Kdyby vyhrál Andrej Babiš, tak by antikomunismus pokračoval dál, když vyhrál Petr Pavel, tak se ta linka bude hrát těžko, když ho podporovali i největší bojovníci proti komunismu.