Rusové zkoušeli ovlivnit české volby, ale neúspěšně, řekl Fischer
Rusko se podle českých zpravodajských služeb snažilo v kampani před letošními sněmovními volbami ovlivnit jejich výsledek. Jeho vlivové operace ale nebyly rozsáhlé ani úspěšné, uvedl dnes po neveřejném jednání senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost jeho předseda Pavel Fischer (za TOP 09).
„Jejich snahy ovlivnit výsledek sněmovních voleb nebyly rozsáhlé a především tyto snahy byly neúspěšné,“ prohlásil Fischer s odkazem na stanovisko výboru. S proruským působením bylo spojováno zejména hnutí Stačilo!, za které kandidovali hlavně komunisté a sociální demokraté. Hnutí se ale navzdory předvolební průzkumům do Sněmovny nedostalo.
Rusko představuje podle výboru dlouhodobou hrozbu jak pro Českou republiku, tak pro další státy NATO a EU. „Dlouhodobým cílem vlivového působení Ruska je negativně ovlivňovat veřejné mínění i politická rozhodnutí v našich zemích,“ citoval Fischer ze stanoviska výboru.
Ruské vlivové operace jsou podle něj systematické a jsou zaměřeny na zlehčování nebezpečí, které režim prezidenta Vladimira Putina představuje. „Rusko využívá také on-line aktivit včetně sociálních sítí pro šíření manipulací, rozdělování společnosti a podkopávání důvěry v demokratické instituce a právní stát,“ konstatoval za výbor Fischer. Podle něj Rusko rovněž podněcuje neshody mezi evropskými spojenci.
Výbor proto doporučil budoucí vládě dosavadních opozičních uskupení, kterou sestavuje předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš s SPD a Motoristy, dále posilovat obranné mechanismy proti vlivu cizích mocí. Česko by podle Fischera mělo být schopno čelit růstu vlivových operací a využít přitom zkušeností z Francie, Švédska nebo Finska.
„Doporučujeme vládě budovat odolnost a psychologickou obranu obyvatelstva či organizací proti zahraničnímu ovlivňování především ze strany Ruska a Číny,“ řekl Fischer. Výbor podle něj rovněž doporučil vládě simulovat reálné scénáře eskalace vlivových operací proti ČR.