Sazka po sedmi dekádách mizí. Česká loterijní ikona se přejmenuje
Loterijní společnost Sazka, která v Česku působí od roku 1956, projde zásadní proměnou. Během několika měsíců se přejmenuje na Allwyn, což firmu vyjde na stovky milionů korun, v pondělí to uvedly Hospodářské noviny. Změna, za níž stojí skupina KKCG Karla Komárka, má podpořit modernizaci značky i marketingové aktivity.
„Přišel čas odpoutat se od tradice, která je sice dlouhá, ale i poznamenaná minulou dobou. Velké značky mají i své limity a my cítíme, že jsme na limit narazili, především co se týče modernosti a inovací," sdělil deníku generální ředitel Sazky Aleš Veselý.
Proměna začne v říjnu, koncem ledna by pak už přejmenování mělo být dokončené. Změna vyjde na stovky milionů korun včetně investic do marketingu, produktových vylepšení a také jackpotů a extra výher. „Bude se hrát o více peněz, ale i zážitků. Chceme využít propojení Allwynu s F1, stájí McLaren nebo třeba karlovarským Mezinárodním filmovým festivalem," uvedl Veselý.
Hlavními loterijními produkty Sazky jsou číselné loterie s nejznámější hrou Sportka. Kromě ní společnost od roku 2014 provozuje i loterii Eurojackpot. Obě si svá jména ponechají. Beze změny zatím zůstanou i kurzové sázky SazkaBet či Sazka Hry, pod které patří třeba on-line kasino nebo stírací losy. Tyto produkty by ale měly být do dvou či tří let rovněž přejmenované.
Za růstem Sazky nestojí jen sázení
Sazka nabízí také dobíjení kreditu do mobilních telefonů a umožňuje placení složenek prostřednictvím sítě terminálů, vyzvednutí balíků či zprostředkovává prodej vstupenek na kulturní, sportovní a společenské akce. Čistý zisk Sazky loni meziročně vzrostl o 27 procent na více než dvě miliardy korun. Tržby společnost zvýšila o sedm procent na více než 13 miliard korun.
Z českého trhu v minulosti zmizely i jiné značky. Kupříkladu čerpací stanice Benzina se přejmenovaly na Orlen, zmizelo i logo ČP, když se Česká pojišťovna přejmenovala na Generali Česká pojišťovna. Ani Živnostenská banka už nepůsobí pod tímto názvem, ale jako UniCredit Bank. Mobilní operátoři, kteří v Česku začínali pod názvy Eurotel, Oskar a Paegas, nyní fungují jako O2, Vodafone a T-Mobile.