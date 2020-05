Sucho je horší než koronavirus, míní prezident Zeman | E15.cz

Sucho je pro Česko důležitějším a zásadnějším problémem než současná krize kolem epidemie nového typu koronaviru, uvedl to v rozhovoru s ČTK prezident Miloš Zeman. Zeman rovněž uvedl, že preferuje v zahraniční politice ekonomickou diplomacii. V Česku podle něj panuje protiruská a protičínská hysterie, ale podnikatelé mají zájem o kontakty i obchody v obou těchto zemích.

„Proti suchu je třeba bojovat nikoliv podlamováním naší energetické základny, například tím, že odstavíme jaderné elektrárny, ale vybudováním nových vodních nádrží,“ uvedl prezident.

Varování před suchem je podle Zemana také výzvou k investiční aktivitě a budování nádrží včetně přehrad. „Vím, že je v plánu vybudování až šesti vodních nádrží, přehrad. Premiér (Andrej Babiš, ANO) má pravdu, že za 30 let se tady nepostavila ani jedna přehrada,“ uvedl. Budování přehrad podle něj brání „zelení aktivisté“.

Stavbu přehrad považuje Zeman pro boj se suchem za dostačující. „Mluví se o dalších opatřeních, třeba výsadbě lesů a podobně, ale asi nejdůležitější je zadržování vody v krajině. My jsme v podstatě střecha Evropy a z té střechy bez užitku voda odtéká do sousedních zemí,“ konstatoval.

Stát se nyní zabývá stavbou šesti přehrad - Senomat, Šanova a Kryr ve středních Čechách a na Ústecku, dále pak Nových Heřminov na Bruntálsku, Skaliček na Bečvě a Vlachovic ve Zlínském kraji. Ministerstvo zemědělství v pondělí informovalo, že chce hájit 31 území pro vodní nádrže.

V Česku panuje protiruská a protičínská hysterie

Zeman v rozhovoru pro agenturu také uvedl, že preferuje ekonomickou diplomacii a ekonomickou zahraniční politiku. „Je zajímavé, že když jsem jel naposledy do Ruska, tak mě dobrovolně doprovázela největší podnikatelská delegace svých dob, čili podnikatelé o tyto kontakty a kontrakty zřejmě mají zájem, i když je tady protiruská i protičínská hysterie,” uvedl.

Podotkl také, že do Ruska a do Číny jezdí obchodovat řada jiných států a že se Česko svými postoji někdy dobrovolně z těchto trhů samo vytlačuje.

Kvůli tzv. čínskému dopisu bývalému šéfovi Senátu Jaroslavu Kuberovi se Zeman setká s Kuberovým nástupcem Milošem Vystrčilem. Záležitost považuje za nafouknutou bublinu. Schůzka obou politiků by se měla uskutečnit na počátku příštího týdne. Zeman řekl, že Vystrčil požádal o setkání a on mu rád vyhoví. „Nicméně tady není co vysvětlovat,” dodal Zeman.

Propad HDP příští rok nedoženeme

Zeman vyjádřil také přesvědčení, že ekonomická krize vyvolaná pandemií bude mít průběh pomalého zotavování po prudkém propadu. Pokud Česká národní banka pro letošek očekává hospodářské oslabení o osm procent, příští rok by podle Zemana HDP mohl růst o dvě až čtyři procenta.

Pro oživení ekonomiky by podle Zemana bylo nejvhodnější zajištění dostatku dlouhodobých úvěrů s nízkým úročením a odloženou dobu splatnosti. Stát by měl na tyto úvěry poskytnout garanci, míní prezident. „Naše banky mají přemíru likvidity, takže mají dostatek prostředků, zejména když budou mít státní garance, aby našim podnikatelům tímto způsobem pomohly,“ řekl.

Státní rozpočet byl podle něj měl být proinvestiční a úsporný. Letošní deficit 300 miliard korun kvůli pandemii koronaviru může při rozumném hospodaření stačit a nebude ho podle něj nutné znovu zvyšovat. O rozpočtu na letošní rok jednat o víkendu v Lánech s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). „Jsou dvě věci, na které budu apelovat. První věc je, aby tento rozpočet byl proinvestiční. To znamená, abychom neprojídali budoucnost pouhými provozními výdaji. A zadruhé aby byl úsporný. Úsporný v tom smyslu, že musíme najít, kde plýtváme,“ řekl.

Za příklad plýtvání označil například podporu solárních elektráren, a uvítal, že vláda rozhodla o jejím snížení. „Já bych samozřejmě byl radikálnější, ale v politice si musíte zvyknout na kompromisy,“ řekl. Kabinet podle něj postupoval tak, aby se vyhnul žalobám na stát. Stejně jako v minulosti Zeman také vyzval k rušení daňových výjimek, krize je podle něj nejvhodnější období pro takové kroky.