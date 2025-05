Počet příjemců pravidelných měsíčních dávek od státu začne od podzimu klesat. Reforma sociálních podpor schválená parlamentem přinese nejen zjednodušení a zpřehlednění systému, ale právě i snížení celkového objemu vyplácených prostředků. Ministerstvo práce a sociálních věcí zdůrazňuje, že cílem není omezit pomoc, ale efektivněji ji nasměrovat a současně podpořit vlastní pracovní aktivitu tam, kde je to možné.

Nakolik velký zásah do peněženek to bude například pro samoživitelky se staršími dětmi nebo lidi vytížené péčí o své blízké, má alespoň orientačně ukázat internetová kalkulačka. Dostupná ale bude asi až v říjnu, kdy změny začnou platit. Následovat bude půlroční přechodné období.

Přídavek nahradí bonus za práci

Propad stávající pomoci od státu se může dotknout hlavně rodin z důvodu zániku přídavku na dítě. Nahradí ho takzvané bonusy na dítě a za práci, případně za její hledání, které ale nemusejí přídavek plně kompenzovat.

„Zásadně ohrožené skupiny jsou nízkopříjmoví pracující obecně, samoživitelky s dětmi ve školním věku, málo početné domácnosti a lidi v exekucích a insolvencích,“ uvádí Mikoláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení.

Přijatý balík změn slučuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě do jedné dávky. Takzvanou superdávku budou vyplácet úřady práce na základě jedné žádosti místo dosavadních několika. Nově ale bude stát zkoumat a zohledňovat majetkové poměry žadatelů. Pozitivem reformy je rozšíření okruhu takzvaných zranitelných osob s vyšší podporou.

Zjednodušení a zpřehlednění dosavadního složitého systému odborníci vítají. Otázkou ale podle nich je, zda snazší administrace vyváží některé zápory. Asi tím největším je provázání bonusu za práci s životním minimem, které už nyní po započítání inflace neodpovídá skutečným příjmům a výdajům domácností.

Motivace hledat si zaměstnání

Šéf rezortu práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) argumentuje nutností revize pětatřicet let starého dávkového systému. Ten nový má více motivovat k pracovní aktivitě a legálnímu výdělku.

„Superdávka se sníží tomu, kdo je zdravý, v produktivním věku, mohl by pracovat, ale nepracuje. Dále se sníží tomu, kdo žije například v Praze s čistým příjmem 55 tisíc korun na domácnost, a přesto dostává dávkovou podporu,“ říká ministr. Změny pocítí i vlastníci několika nemovitostí určených k bydlení nebo ti, kteří mají přes jeden milion korun na účtu.

Problémy ale mohou nastat v případech, kdy lidé do zmíněných kategorií nespadají, nebo jsou na jejich hraně. Reforma zároveň definuje takzvanou sociální nezranitelnost, kam zahrnuje rodiny s dětmi staršími čtyř let, samoživitele s potomky ve věku nad sedm let, lidi v produktivním věku nebo ty, kteří nejsou zdravotně postižení.

Jedním z typických a častých příkladů je žena nebo muž bez zdravotního omezení, kteří ale nemohou chodit do zaměstnání nebo podnikat, protože se starají o vážně nemocné rodiče či prarodiče vyžadující péči v režimu 24/7. Mezi „nezranitelné“ patří také invalidé pobírající důchod pouze prvního stupně. Všem těmto lidem hrozí, že jim stát začne posílat méně peněz.

„Cílem reformy je posílit adresnost a spravedlnost systému. Veřejné prostředky budou efektivněji směřovány k těm, kteří pomoc skutečně potřebují, zatímco motivace k vlastnímu příjmu bude umocněna u těch, kteří pracovat mohou,“ upozorňuje mluvčí ministerstva Jakub Augusta. Záměrem není podle něj omezit pomoc, ale efektivněji ji nasměrovat a současně podpořit vlastní aktivitu tam, kde je to možné.

Dopady až na třetinu příjemců

Omezení sociální podpory se podle odhadů rezortu práce dotkne třetiny současných příjemců. Nicméně třetině se má pomoc naopak zvýšit a u zbývající třetiny zůstat na stejné úrovni.

Dávky může na základě aktuálních paragrafů čerpat 29 procent obyvatel Česka, od října to má být zhruba pětina. V současnosti využívá systém necelá desetina lidí.

Augusta zdůrazňuje, že superdávka nedopadne na ty, kteří z objektivních příčin pracovat nemohou. „Ale ten, kdo pracuje, bude mít dávku vyšší. Jasně tím říkáme, že pracovat se vyplatí. Systém zároveň počítá s vyšší podporou zranitelných domácností, tedy právě těch, ve kterých nelze s pracovní aktivitou počítat – ať už kvůli věku, péči o dítě nebo zdravotnímu stavu,“ shrnuje.

Záměrem není podle ministerstva omezit pomoc, ale efektivněji ji nasměrovat a současně podpořit vlastní aktivitu tam, kde to je možné.

Kalkulačka bude asi až později

Už při projednávání reformy v Poslanecké sněmovně čelil Jurečka kritice za neexistenci internetové kalkulačky, která by lidem ukázala, zda si pohorší nebo polepší. Ministr tehdy tvrdil, že zatím neví, v jaké konkrétní podobě změny projdou parlamentem. Později ujišťoval, že kalkulačka bude dostupná od října.

Podle Augusty ale ani tento termín není jistý. „V tuto chvíli je pro nás prioritou zprovoznění softwarového řešení pro výplatu dávky, kam se soustředí naše IT kapacity. Je ale třeba zdůraznit, že jediným stoprocentním ukazatelem, který dokáže přesně určit, na jakou výši dávky má daná domácnost nárok, bude vyhodnocení samotné žádosti,“ upozorňuje mluvčí.

Případná kalkulačka by byla jen orientačním nástrojem. „Do výpočtu dávky vstupuje celá řada skutečností, které je nutné přesně a právně vyhodnotit. Kalkulačka může být navíc zpřístupněna až v okamžiku, kdy bude plně odpovídat schválené legislativě a metodickému nastavení systému v rámci Úřadu práce,“ dodává Augusta.

Rezort varuje před neoficiálními kalkulačkami, které mohou obsahovat nepřesné nebo zavádějící údaje. Tyto nástroje se mohou od skutečné podoby nové dávky lišit až o tisíce korun.