Vláda usiluje o gigafactory Volkswagenu, investuje devět miliard do průmyslového parku | E15.cz

Automobilový koncern Volkswagen má v příštích měsících rozhodnout o další lokalitě, kde postaví čtvrtou ze šesti plánovaných továren na bateriové články do elektromobilů. O přilákání investice za zhruba čtyři miliardy eur, zhruba sto miliard korun, která má potenciál výrazně urychlit a zkvalitnit transformaci českého autoprůmyslu k elektromobilitě, dlouhodobě usiluje i česká vláda. Kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) proto dnes schválil plán předložený ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) na revitalizaci letištního areálu v Líních na Plzeňsku na moderní průmyslový park. Právě tuto lokalitu zvažuje Volkswagen pro stavbu gigafactory v Česku. Investice by podle odhadu ministerstva měla státní rozpočet vyjít na devět miliard korun.

„Vláda dnes projednala a schválila záměr vybudovat park pro průmysl 4.0. Cílem je revitalizovat jen minimálně využívané letiště a nabídnout pozemky pro expanzi nových investorů. Jedním ze zamýšlených projektů je i gigafactory,“ uvedl na tiskové konferenci vlády ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Celkové náklady na revitalizaci lze odhadnout na základě provedených studií kolem devíti miliard korun během čtyř let, dodal. „Celkové investice by mohly přesáhnout sto miliard (většinu by hradil potenciální investor – pozn. red.). Jednalo by se o jeden z největších projektů na území ČR. Lokalitu chceme připravit, aby byla pro investory co nejatraktivnější,“ řekl Síkela.

Investiční náklady státu mají být rozloženy v čase, a to až do roku 2027, do kdy by měl být park pro strategického investora – ať by jím byl kdokoli – připravený. Už příští rok má jít ze státní kasy miliarda a o rok později 1,5 miliardy. Většina prostředků, přes sedm miliard korun, má jít na výkup nemovitostí, přemístění záchranné služby, projekční práce a veškeré další nutné přípravy.

Další necelé dvě miliardy stát investuje do zdravotní, vzdělávací a sociální infrastruktury v blízkém okolí. Nezbytnost těchto investic zdůrazňovali čelní představitelé dotčených obcí, kteří upozorňují na nevyhnutelné zatížení obcí v případě, že by v parku pracovaly čtyři tisíce až pět tisíc osob.

Vládní plán počítá s maximální rozlohou průmyslové zóny 391 hektarů a s demolicí veškeré letištní infrastruktury. Bývalé armádní letiště přitom slouží i dnes, má funkční 2,5kilometrovou ranvej. V nájmu je tam například letecká škola Aviatický klub a desítky dalších firem.

Podle ministerstva by návratnost investice měla činit více než 71 miliard na daních a odvodech mezi roky 2024 až 2033. Peníze by šly nejen do státního rozpočtu, ale také do toho krajského a do obecních kas. „Se započtením multiplikačních efektů by související ekosystém přinesl navíc 285 miliard k nominálnímu hrubému domácímu produktu,“ uvádí vládní materiál.

Mimořádnou důležitost možného vzniku továrny na bateriové články v Česku zdůrazňoval v pořadu E15 Elita byznysu také člen představenstva Škody Auto Martin Jahn, jenž se osobně podílí na jednání koncernu s dotčenými tuzemskými subjekty. Gigafactory na Plzeňsku by podle něj přinesla silný impulz nejen české ekonomice, ale i mladoboleslavské automobilce.

Ta, respektive mateřský koncern, v současnosti odebírá bateriové články především od asijských dodavatelů, hlavně čínské CATL a jihokorejské LG. Tuto závislost chce koncern zásadně omezit. Proto postupně vybuduje šestici vlastních továren. Klíčová bude ta v Salzgitteru, která udá směr všem následujícím.

O lokalitě pro čtvrtou gigafactory by měl koncern rozhodnout v následujícím období. Podle zdrojů deníku E15 by na tom neměla nic zásadně změnit ani výměna na nejvyšším postu šéfa koncernu. Herberta Diesse totiž nahradil Oliver Blume, do té doby šéf dceřiné automobilky Porsche.

Pro lokalitu v Líních hraje především geografická blízkost Německu i dálnice D5, možná provázanost s výrobními závody koncernu v regionu i česká autoprůmyslová tradice. Pro výstavbu v Česku se vyslovil i Thomas Schäfer, bývalý šéf Škody, jenž právě vede automobilku Volkswagen. Naopak k negativům této lokality patří jednak soudní spor s firmou PlaneStation, která na letišti dál působí, a jednak legislativa.

„Náš největší nepřítel je rychlost legislativy v rámci stavebního zákona. Volkswagen chce začít stavět relativně rychle, tedy v řádu jednotek let, a vyrábět v roce 2027. Riziko, že by se stavba v Česku protáhla, vnímají potenciální investoři jako jeden z našich největších hendikepů,“ řekl dříve deníku E15 hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti). Majitelem pozemků zóny by se měl stát Plzeňský kraj, na který by pozemky převedlo ministerstvo obrany. Kraj by měl být koordinátorem a zřizovatelem parku.