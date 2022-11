Vyšší daň z příjmu a superhrubá mzda. Kdo a proč chce vyšší daně? | E15.cz

Superhrubá mzda je v Česku zrušena už dva roky. Podle slibů bývalé vlády Andreje Babiše (ANO) by se měla superhrubá mzda obnovit v roce 2023. V současné době se ale na zvyšování daní poslanci ve vládní pětikoalici neshodnou. Jaký postoj teď zaujímá prezident Zeman, NERV a vláda ČR? Co na to opozice?