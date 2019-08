Každý jedenáctý Čech je ohrožen příjmovou chudobou | E15.cz

„Míra ohrožení příjmovou chudobou udává podíl osob v domácnostech, které nedosahují svými příjmy na určitou hranici příjmů. Tato hranice se počítá z příjmového rozdělení v České republice a je to přesně 60 procent mediánu (prostřední hodnoty) čistého peněžního příjmu, přičemž je zohledněna i velikost a složení vícečlenných domácností. Hranice jsou tedy rozdílné pro různé složení domácností. Například v roce 2018 pro domácnost jednotlivce činila 11 963 korun, pro domácnost dvou dospělých osob to bylo 17 944 korun a pro rodiče se dvěma dětmi do 13 let se jednalo o částku 25 122 korun měsíčně,“ vysvětluje měsíčník Statistika&My.

Kdo a kde je nejvíce ohrožen?

Nejvíce jsou příjmovou chudobou ohroženy domácnosti, kde jsou nezaměstnaní, dále pak ty s nepracujícími důchodci. Zde je riziko příjmové chudoby okolo 14 procent. Dále je riziko u domácností samoživitelů.

Nejnižší míra příjmové chudoby je v Praze (6 procent). A to díky nadprůměrným příjmům domácností. Dále je nižší míra příjmové chudoby v malých venkovských obcích (8,4 procent). Naopak horší je to v krajských městech. Zde je míra příjmové chudoby nad průměrem – 10,3 procenta. Nejvyšší číslo najdeme ve středně velkých městech do 50 000 obyvatel – 11,6 procenta. Velikost obce ale není zásadní charakteristikou z hlediska míry chudoby. Nejdůležitější je poměr „živitelů“ a vyživovaných osob. Jednoduše řečeno, záleží na počtu pracujících a nepracujících osob v dané domácnosti. Kromě výše příjmů domácnosti a zmíněné ekonomické aktivity hraje velkou roli také vzdělání.