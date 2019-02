Růst cen se netýká jen novostaveb. Starší byty zdražily o třetinu, v Praze ještě víc | E15.cz

Výrazným tempem rostly v loňském roce kromě novostaveb také ceny starších domů a bytů – a to po celé České republice. Poptávka totiž výrazně převyšuje nabídku nejen v hlavním městě, ale i dalších krajích. Vyplývá to z údajů portálu Bezrealitky.

Průměrná cena za metr čtvereční se na konci roku u starších bytů v Česku zastavila na částce 52 997 korun, což je o třetinu více než před rokem. Za nárůst může především skokové zdražení pražských bytů. Druhé nejdražší byly byty na jižní Moravě a v Brně s cenou 49 961 korun za metr čtvereční, následované byty ve středočeských městech s průměrnou cenou 40 053 korun za metr čtvereční.

V případě domů ceny stoupaly pomalejším, a to 8procentním tempem. Průměrná cena za metr čtvereční podlahové plochy se zastavila na 29 529 korunách. Opět platí, že ceny rostly především v Praze – meziročně stouply o 36 procent a průměrný dům se zde prodává za 68 647 korun za metr čtvereční. „Druhé nejdražší domy na metr plochy se prodávaly ve Středočeském kraji (35 644 korun), v Brně a na jižní Moravě (27 818 korun) a v Plzeňském kraji (25 713 korun). Nejvýraznějším tempem hned po hlavním městě pak zdražily domy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a na Vysočině. Nižší růst cen je v tomto případě způsoben množstvím starších, a tím i levnějších nemovitostí, které se v roce 2018 dostaly na přímý realitní trh,“ míní míní Hendrik Meyer, výkonný ředitel Bezrealitky.

Letos by situace mělě být obdobná. „Prostor pro zdražování totiž stále existuje, a to jak v krajích, kde byty a domy zůstávají hluboko pod celorepublikovým průměrem, tak v místech, kde se dá očekávat setrvalá extrémní poptávka – tedy především v širším pražském centru, středočeských obcích na hranicích s hlavním městem, Brně a jihomoravských městech a obcích s krátkými dojezdovými časy do městského centra,“ dodává Hendrik Meyer.