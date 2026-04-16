Solární panely letos zdražily až o polovinu, zlevňování už firmy nečekají
- Solární panely začaly zdražovat, jejich cena od začátku letošního roku vzrostla až o polovinu. Ještě loni přitom panely v ČR rekordně zlevňovaly.
- K obratu cenového trendu přispělo zejména zdražování klíčových surovin, dále zvýšená poptávka či růst nákladů na logistiku.
- Zlevňování panelů už oborové firmy neočekávají.
Trh se solárními panely tak letos podle odborníků vstoupil do nové etapy. „V uplynulých letech jsme byli svědky bezprecedentního poklesu cen solárních panelů. Ten výrazně urychlil rozvoj fotovoltaiky a přechod k obnovitelným zdrojům energie. Nyní se však ceny postupně vracejí blíže k reálným výrobním a logistickým nákladům, což se promítá i do cen pro investory a koncové zákazníky,“ řekl obchodní ředitel Greenbuddies Dan Štajner.
Podle solárních firem stojí za změnou trendu několik faktorů. Jedním z nich jsou úpravy výrobních kapacit a rostoucí ceny vstupních materiálů. Do těch se promítly například změny v Číně, připomněla společnost Raylyst Solar. Čína od začátku letošního roku zpřísnila energetické a ekologické standardy při zpracování křemíku, který je klíčovou součástí komponentů.
Významnou roli hraje také rychle rostoucí poptávka po solární energii na klíčových trzích, zejména v Evropě. Situaci ovlivňují i geopolitické faktory a napětí v globálních dodavatelských řetězcích. „Vyšší ceny nejsou jen krátkodobým výkyvem. Trh se postupně konsoliduje a výrobci přehodnocují své výrobní strategie. Tento proces se přirozeně promítá i do cen technologií, které dnes platí investoři i koncoví zákazníci,“ vysvětlil Štajner.
Manažer Raylyst Solar Michal Petřek už dříve uvedl, že letošní zdražování nebude krátkodobý výkyv, ale dlouhodobý trend, který bude určovat trh minimálně několik dalších let.
Změny na trhu mění i chování investorů. Solární asociace v této souvislosti upozornila, že by se domácnosti i investoři měli novým podmínkám rychle přizpůsobit, protože už nemá smysl čekat na návrat výrazně levných cen. Raději by měli plánovat projekty s ohledem na stabilnější, realističtější cenovou hladinu, uvedla asociace.
„Kolem roku 2030 očekáváme, že elektřiny bude v souvislosti s uzavíráním uhelných elektráren a současné elektrifikaci a výstavbě datacenter méně a cena může opět růst,“ uvedl na začátku roku výkonný ředitel asociace Jan Krčmář.
Poptávka po solární energii přesto podle Greenbuddies nadále roste. „Energetická transformace v Evropě je v plném proudu a fotovoltaika v ní hraje zásadní roli. I když nyní ceny panelů rostou, investice do solární energie mají dlouhodobý potenciál a zůstávají důležitou součástí udržitelného rozvoje energetiky,“ dodal Štajner.
Loni bylo podle dat Solární asociace nově připojeno 27 298 fotovoltaických elektráren, meziročně o 17 295 méně. Celkový výkon nových zdrojů klesl o téměř třetinu na 696 megawattů (MW). Postupně naopak přibývá zařízení k akumulaci energie. Připojeno bylo 546 MWh v bateriích, což je meziročně o osm procent více.