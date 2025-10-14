Finanční správa opět umožní opravu chyb v daňových přiznáních. Startuje Daňové echo III
Finanční úřad zahajuje další etapu projektu Daňové echo. Díky tomu mohou poplatníci opravit chyby bez hrozby sankcí a vyhnout se kontrole ze strany finančního úřadu. Daňové echo III se zaměří na nedostatky v oblasti penzijního spoření, konkrétně za roky 2023 a 2024. Předchozí dvě etapy projektu oslovily zhruba 4 000 osob a přispěly do státního rozpočtu částkou 52,3 milionu korun.
Daňové echo je moderní nástroj, který upozorňuje daňové poplatníky na pravděpodobné nesrovnalosti v jejich daňových přiznáních. Díky tomu mají možnost chyby včas opravit a předejít tak případným pokutám a kontrolám od finančního úřadu.
„Věříme, že se Daňové echo stane rutinní součástí činnosti finanční správy a pomůžeme tak daňovým poplatníkům minimalizovat časový odstup mezi zjištěním chyby v přiznané daňové povinnosti a její opravou na správnou výši. Naším cílem do budoucna je rozesílat dopisy s minimálním zpožděním, nebo ideálně ještě před vznikem povinnosti podat daňové přiznání,“ říká generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Daňové echo opět upozorní na chyby u penzijního spoření
Ve třetí fázi projektu Daňové echo plánuje Finanční správa oslovit celkem 1 338 lidí. Rozesílání osobních dopisů a datových zpráv bylo zahájeno v pondělí 13. října 2025. Upozornění má stejný obsah jako v první fázi, ale tentokrát se zaměřuje na daňové povinnosti týkající se příjmů za roky 2023 a 2024.
Dopisy informují o možných chybách spojených s předčasným ukončením penzijního spoření, které bylo v minulých letech využito jako daňový odpočet. Finanční správa odhaduje, že chyby v daňových povinnostech činí celkem 12,5 milionu korun. Pokud by byla úspěšnost dobrovolného opravení chyb stejná jako v první fázi, do veřejných rozpočtů by to přineslo téměř 8 milionů korun.
„Včasným upozorněním poplatníků na možná pochybení skutečně dochází k dobrovolným opravám. Naše data navíc ukazují, že míra úspěšnosti projektu Daňového echa a ochota k nápravě je i v mezinárodním srovnání velmi vysoká,“ doplňuje ředitel sekce kontroly a analýzy rizik Generálního finančního ředitelství Jiří Žežulka.
Dosavadní výsledky projektu
- Daňové echo I (předčasné ukončení penzijního spoření): 575 oslovených osob, 357 podaných dodatečných daňových přiznání (úspěšnost 62 procent), dobrovolně přiznáno 3,5 milionu korun.
- Daňové echo II (nesprávné uplatnění slevy na manžela/manželku): 3 432 oslovených osob, 2 580 dodatečných daňových přiznání (úspěšnost 74 procent), dobrovolně přiznáno 48,8 milionu korun.