Kdo musí odevzdat přehled zdravotní pojišťovně do 8. dubna?

Žádné daňové starosti nemají „paušalisté“, kteří si své veškeré daňové povinnosti plní platbou měsíční paušální daně během roku. Neodevzdávají daňové přiznání ani přehledy, pokud byly za celý rok dodrženy podmínky pro možnou účast v dobrovolném měsíčním daňovém paušálním režimu.

Nízký roční příjem? Paušální režim se nevyplatí

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti v důchodu, při studiu nebo během rodičovské dovolené se účast v dobrovolném měsíčním paušálním režimu ve většině případů nevyplatí. Právě při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti s nízkým příjmem dochází k situaci, že se neodevzdává daňové přiznání, ale přehled pro zdravotní pojišťovnu ano.

Co říká zákon?

Dle zákona o dani z příjmu je povinen daňové přiznání podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob, přesáhly 50 tisíc korun, pokud za něj neprovedl zaměstnavatel roční zúčtování daně. Povinnost podat daňové přiznání má i daňový poplatník s ročním příjmem nižším než 50 tisíc korun, který vykazuje daňovou ztrátu.

Praktický příklad

Důchodce Jaroslav si přivydělává samostatnou výdělečnou činností. Roční příjem za rok 2024 má ve výši 45 tisíc korun, výdaje má ve výši 27 tisíc korun. Daňový základ má tedy 18 tisíc korun. Jaroslav má zdanitelný roční příjem nižší než 50 tisíc korun, proto nemá povinnost odevzdat daňové přiznání.

Souhrnný roční důchod má pan Jaroslav do limitu pro daňové osvobození. Za rok 2024 jsou od daně z příjmu osvobozeny důchody do souhrnné roční částky 680 400 korun. Částka ročního důchodu se panu Jaroslavovi pro daňové účely vůbec nepočítá. Přehled pro zdravotní pojišťovnu ale Jaroslav odevzdat musí (do 8. dubna), pro účely zdravotního pojištění není stanoven žádný příjmový limit.

Termín pro odevzdání přehledu

Příslušné zdravotní pojišťovně je nutné přehled odevzdat do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání. OSVČ, které nemají povinnost odevzdat daňové přiznání, však musí přehled za rok 2024 odevzdat již do 8. dubna 2025.

Výpočet zdravotního pojištění

V praxi nejčastěji musí přehled do 8. dubna odevzdat právě podnikající důchodci nebo podnikající studenti, pro které je samostatná výdělečná činnost přivýdělkem a mají nízký roční příjem a žádné jiné zdanitelné příjmy.

Vzhledem k výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se v těchto případech vypočítá roční zdravotní pojištění ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny daňového základu), nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, tak jako je tomu při výkonu hlavní činnosti. Sazba zdravotního pojištění je standardních 13,5 procenta z vyměřovacího základu.

Pokračování příkladu

Pan Jaroslav z příkladu výše musí odevzdat přehled své zdravotní pojišťovně do 8. dubna. V tabulce máme vypočteno roční zdravotní pojištění pana Jaroslava.

Výpočet Částka Roční příjem 45 000 Kč Roční výdaj 27 000 Kč Daňový základ 18 000 Kč Vyměřovací základ 9 000 Kč Roční zdravotní pojištění 1 215 Kč

Nulová daň z příjmu a standardní termín pro daňové přiznání

OSVČ, které mají pouze příjem ze samostatné výdělečné činnosti do 50 tisíc korun, neodevzdávají vůbec daňové přiznání. OSVČ s ročním příjmem nad 50 tisíc korun, ale s daňovým základ do 205 600 korun sice daňové přiznání odevzdávají, ale daň z příjmu neplatí.

Každý daňový poplatník má totiž nárok na slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun, která v těchto případech sníží daň z příjmu do nuly. I když je v těchto případech daň z příjmu nulová, tak je nutné daňové přiznání odevzdat a termín pro odevzdání přehledu je do měsíce po odevzdání daňového přiznání.

Praktický příklad

Podnikatel Zdeněk vykonává hlavní činnost. Hrubý zisk za rok 2024 má pouze 200 tisíc korun, daň z příjmu je nulová. Pan Zdeněk má zřízenu datovou schránku. Daňové přiznání musí odevzdat elektronicky do 2. května. Přehled své zdravotní pojišťovně musí pan Zdeněk odevzdat do 2. června a při výpočtu ročního zdravotního pojištění musí dodržet minimální vyměřovací základ.

