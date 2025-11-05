Od nového roku bude stát platit pojištění jen za pečující o děti do sedmi let
Novela zákona o zdravotním pojištění, která vstoupí v platnost 1. ledna 2026, upravuje pravidla pro osoby zařazené jako státní pojištěnci díky péči o děti. Nově budou do této kategorie patřit pouze osoby pečující o jedno či více dětí do sedmi let věku.
V současnosti mají nárok na zařazení do příslušné kategorie (L) nejen osoby pečující o jedno dítě do sedmi let, ale také o dvě a více dětí až do 15 let věku. Na druhou stranu nová legislativa ruší některá současná omezení pro vznik nároku na zařazení do kategorie. Například nebude již omezená doba, po kterou může dítě zůstat ve školce, a také nebude platit zákaz příjmů z pracovního poměru či podnikání.
Zdravotní pojišťovny budou o těchto změnách dotčené klienty informovat. „VZP rozešle všem klientům, kteří dnes patří do kategorie L a jichž se změny tedy mohou dotknout, dopis s přehlednými informacemi o změnách a připraveným Čestným prohlášením. Právě to bude muset žadatel o zařazení do této kategorie po 1. lednu 2026 vyplněné doručit zpět Všeobecné zdravotní pojišťovně. Přechodná ustanovení nebyla přijata, což znamená, že od 1. 1. 2026 lze uznat pouze péči o dítě do 7 let,“ uvádí Viktorie Plívová, tisková mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Nové podmínky pro zařazení do kategorie L
- Osoba osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku,
- dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem,
- dítě předškolního věku může být v jeslích, mateřské škole na dobu bez omezen,
- dítě plnící povinnou školní docházku může být ve škole i čas mimo dobu výuky, například ve družině,
- pečující osoba může mít příjmy ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti,
- pečovat může vždy jedna osoba (matka nebo otec, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů),
- zařazení do kategorie L je možné až od následujícího dne po dni, kdy oznámení bylo doručeno na zdravotní pojišťovnu, není možno zadávat zpětně,
- pečující osoba nesmí být příjemcem rodičovského příspěvku, peněžité pomoci v mateřství, rodičem na mateřské nebo rodičovské dovolené (kategorie E).
Stát hradí každý měsíc pojistné pro jednotlivce v kategorii L, a to ve výši 13,5 procenta z částky, která odpovídá vyměřovacímu základu pro státní platby. Pečující pak nemusejí splňovat minimální vyměřovací základ v rámci zaměstnání nebo jako samostatně výdělečně činné osoby.