Počet podnikatelů v Česku stoupl na rekordních 1,182 milionu

ČTK
Počet podnikatelů v Česku, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností, stoupl za letošní tři čtvrtletí o 27 tisíc na rekordních 1,182 milionu. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Loni počet podnikatelů, tedy například i soukromých lékařů, umělců či zemědělců, za celý rok vzrostl o 28 tisíc.

Nejvíce podnikatelů je podle dat správy evidováno v Praze, a to 222 tisíc. Ve Středočeském kraji jich je 168 tisíc a v Jihomoravském kraji 132 tisíc. Ze všech osob samostatně výdělečně činných se počet těch, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, zvýšil o 15 tisíc na 696 tisíc. Počet lidí, kteří ji mají jako vedlejší výdělek, vzrostl o 12 tisíc na 486 tisíc, ukazují údaje ČSSZ.

Ačkoli jsou počty OSVČ rekordní, zástupci podnikatelů i někteří odborníci dříve uvedli, že současný nárůst není ve skutečnosti odrazem zvýšené podnikatelské aktivity, ale do velké míry jde o takzvaný švarcsystém. V něm pracují na živnostenský list lidé, kteří by mohli být v dané firmě zaměstnaní.

V žádném jiném státě Evropské unie nemají podle odborníků živnostníci na ekonomiku země takový vliv jako v Česku. Firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 procenty a jsou největším zaměstnavatelem, vyplývá z veřejných zdrojů. Práci u těchto firem našla více než třetina všech zaměstnanců.

