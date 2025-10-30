Předplatné

Finanční správa varuje před další intenzivní vlnou podvodných e-mailů

Finanční úřad pro Prahu

Finanční úřad pro Prahu Zdroj: Tomeš Michael

Finanční správa České republiky upozornila veřejnost na další vlnu podvodných e-mailů a SMS, které se vydávají za oficiální komunikaci úřadu nebo Portálu občana. Tyto zprávy mohou zahrnovat odkazy nebo QR kódy směřující na podvodné weby, které se tváří jako stránky státní správy.

Podvodné zprávy často používají dokonce i loga státních institucí. I jazykové formulace působí v porovnání s minulostí poměrně věrohodně. Cílem útočníků je vylákat osobní údaje, přihlašovací jména, hesla či bankovní informace.

„V posledních dnech se objevilo množství různých podvodných e-mailů a zpráv, které zneužívají název a logo Portálu občana ve spojení s údajným daňovým přeplatkem. Dokonce obsahují QR kód směřující na falešné stránky. Tyto zprávy jsou velmi věrohodné, proto apelujeme na občany, aby si jakýkoli podezřelý e-mail či SMS vždy ověřili,“ upozorňuje generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Finanční správa nikdy nezasílá odkazy pro platby nebo přihlášení do daňové služby, nepožaduje zadání přihlašovacích údajů či bankovních dat prostřednictvím e-mailu nebo SMS, nepoužívá hlasové automaty k vymáhání plateb, ani neodesílá přílohy vyžadující zadávání citlivých údajů.

Jak dále poznat podvodné zprávy:

  • Odesílatel není z oficiální domény – e-maily finanční správy mají vždy koncovku @fs.gov.cz;
  • text vyvolává časový tlak (např. „poslední upozornění“, „obnovte registraci“, „vyzvedněte přeplatek do 3 dnů“);
  • zpráva obsahuje odkazy nebo QR kódy směřující mimo oficiální weby státní správy;
  • zpráva může obsahovat pravopisné chyby nebo nesrovnalosti v názvech organizací;
  • často jde také o údajný malý dluh či přeplatek, aby uživatel reagoval bez ověření.
