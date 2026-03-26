Mýtus o vyplácení sourozenců: Co se stane, když rodiče přepíšou dům jen na jedno dítě?
- Přepis nemovitosti na jednoho potomka je legální, ale vyžaduje dodržení jasných zákonných pravidel.
- Zákon nestanovuje žádnou povinnost obdarovaného dítěte zpětně vyplácet své sourozence z nabytého majetku.
- Spravedlivé rozdělení pozůstalosti se po smrti rodičů řeší prostřednictvím takzvaného započtení na dědický podíl.
Představme si situaci rodičů, kteří mají dvě děti. Dcera s nimi roky žije, stará se o ně a postupně přebírá péči o dům. Syn žije v zahraničí a domů jezdí jen výjimečně. Rodiče se proto rozhodnou darovat dům dceři. Jenže vzápětí přicházejí pochybnosti – co když syn po jejich smrti napadne darovací smlouvu? Nebo bude požadovat finanční vyrovnání?
Právě tyto obavy patří mezi nejčastější důvody, proč lidé darování nemovitosti odkládají. Český právní řád je ale v tomto směru poměrně jasný: za života si můžete se svým majetkem nakládat svobodně. Klíčové je pochopit pravidla, zejména započtení na dědický podíl (kolace), a nenechat se zmást rozšířenými mýty.
Obsah:
- Přepis domu na jedno dítě: Jaká pravidla musíte dodržet?
- Nepominutelný dědic: Jak funguje započtení na dědický podíl (kolace)
- Nárok na vyplacení z domu: Máte povinnost vyplatit sourozence?
- Kdo a jak může napadnout darovací smlouvu na dům po smrti rodičů?
- Časté dotazy: Co znamená kolace při dědění?
Můžete přepsat dům jen na jedno dítě? Ano, ale má to svá pravidla
Manželé vlastní byt v Praze v rámci společného jmění manželů. Mají dvě děti – syna a dceru – a rozhodnou se byt darovat pouze synovi, protože v něm dlouhodobě bydlí a stará se o něj.
Podle práva to je zcela legitimní a legální. Občanský zákoník umožňuje každému vlastníkovi nakládat se svým majetkem podle vlastní vůle, tedy i darovat dům pouze jednomu potomkovi. A rozhodně neplatí mýtus, že rodič má povinnost rozdělit majetek mezi děti rovným dílem.
V tomto případě je ale potřeba splnit dvě zásadní podmínky:
- Protože se jedná o společné jmění manželů, musejí s darováním souhlasit oba manželé.
- Darování musí být provedeno platnou darovací smlouvou a musí být zapsáno v katastru nemovitostí. Katastr samozřejmě návrh na vklad zamítne, pokud by byla smlouva podepsána například jen otcem bez vědomí matky.
Na tento fakt se nejčastěji zapomíná, ale vedle toho zákon stanoví ještě několik dalších důležitých pravidel:
- Darovací smlouva musí být podle § 2057 občanského zákoníku vždy písemná.
- Vlastnictví přechází podle § 1105 občanského zákoníku až zápisem do katastru.
- Nemovitost musí být přesně identifikovaná, jinak katastr návrh zamítne.
- Je možné sjednat podmínky, např. věcné břemeno dožití pro dárce.
- Ve výjimečných situacích, třeba v nouzi nebo z nevděku, je možné dar odvolat.
Nepominutelný dědic: Jak funguje započtení na dědický podíl (kolace)
Matka má dvě děti a před 15 lety darovala synovi rodinný dům v hodnotě několika milionů korun. Dcera žádný větší majetek nedostala. Po smrti matky však zůstanou na účtu ještě dva miliony korun. Syn očekává, že se budou dělit napůl. Jenže při dědickém řízení se otevře otázka: Započítá se i dům darovaný před lety?
Děti jsou sice podle občanského zákoníku tzv. nepominutelní dědicové. To ale v praxi neznamená, že musejí vždy něco skutečně zdědit. Znamená to pouze to, že se při dědění zohledňuje, co už od rodiče za jeho života dostaly.
Princip kolace pak funguje tak, že se hodnota daru „přičte“ k majetku, který se po smrti rodiče rozděluje, a teprve z takto „navýšeného“ celku se určí podíly jednotlivých dědiců. Pokud už některé dítě dostalo více, než by odpovídalo jeho podílu, z další pozůstalosti už nic nedostane.
A právě tady vzniká poměrně častý omyl. Mnoho lidí se domnívá, že existuje nějaká tříletá lhůta, po které se dar „přestane počítat“. To ale není zcela pravda. Základní pravidlo říká, že na dědický podíl potomka se započítává to, co od rodiče bezplatně obdržel v posledních třech letech před jeho smrtí. To vyplývá z § 1660 občanského zákoníku. Započtení se přitom netýká běžných drobných darů, jako jsou například dárky k narozeninám nebo Vánocům.
To ale rozhodně neznamená, že starší dary jsou automaticky mimo hru. Zákon totiž umožňuje, aby rodič, tedy zůstavitel, pravidla výrazně rozšířil. Může výslovně rozhodnout, že se započítají i dary poskytnuté kdykoliv v minulosti (například v závěti nebo přímo v darovací smlouvě).
Vedle toho ještě existují situace, kdy se některé dary započítávají bez ohledu na čas automaticky. Typicky jde o majetek poskytnutý dítěti na založení samostatného života (např. byt, dům) nebo na úhradu jeho dluhů. Tyto případy zákon výslovně zmiňuje a časové omezení se na ně nevztahuje.
Jak to celé funguje v praxi? Hodnota daru se „přičte“ k majetku, který zůstal po smrti rodiče, a teprve z takto navýšeného celku se určí dědické podíly. Pokud už některé dítě dostalo více, než by odpovídalo jeho podílu, z další pozůstalosti už nic nedostane.
Vrátíme-li se k úvodnímu příkladu, pokud byl dům darovaný synovi započten – například proto že šlo o majetek poskytnutý na založení samostatného života (což závisí na konkrétní situaci) nebo to rodič výslovně určil – může se stát, že obdarované dítě už z další pozůstalosti nic nedostane a druhý potomek zdědí vše. Pokud se ale započtení neuplatní, může obdarované dítě dědit dál, jako by žádný dar nedostalo.
Důležité je zdůraznit, že obdarované dítě nemusí dům vracet ani nic doplácet. Započtení pouze určuje, jak se rozdělí to, co po rodiči skutečně zůstalo.
Tento mechanismus je klíčový pro pochopení celé problematiky. Díky němu může rodič darovat nemovitost jednomu dítěti, aniž by tím automaticky porušil princip spravedlnosti mezi potomky.
Nárok na vyplacení z domu: Má obdarované dítě povinnost vyplatit sourozence?
Dcera dostane od rodičů za jejich života rodinný dům v hodnotě 15 milionů korun. Po jejich smrti už v pozůstalosti zůstane jen 500 tisíc korun. Syn je přesvědčený, že má nárok na „spravedlivý podíl“ a že mu sestra musí rozdíl doplatit. Jenže právo to vidí jinak.
Zákonná povinnost vyplatit sourozence neexistuje.
Občanský zákoník vychází z principu, že každý může se svým majetkem za života nakládat libovolně, tedy i darovat většinu majetku pouze jednomu dítěti. Pokud k tomu dojde, řeší se spravedlnost mezi dětmi prostřednictvím započtení na dědický podíl, o kterém jsme psali výše, nikoliv dodatečnými platbami mezi sourozenci.
V praxi to znamená, že i když hodnota darované nemovitosti výrazně převyšuje to, co po rodičích zůstane, obdarované dítě:
- nemusí nemovitost vracet
- nemusí sourozence ze svého vyplácet
Druhé dítě má nárok pouze na to, co skutečně tvoří pozůstalost. V uvedeném případě tedy syn může získat maximálně zbývajících 500 tisíc korun, nic víc mu ze zákona nenáleží.
Pokud by chtěl vyšší finanční vyrovnání, je to možné jen na základě dohody mezi sourozenci. Taková dohoda ale není vymahatelná bez jejich souhlasu. Právě proto je důležité chápat, že darování nemovitosti jednomu dítěti sice může působit nerovnoměrně, ale z pohledu práva jde o legitimní postup, který automaticky nezakládá žádnou povinnost dalšího vyrovnání.
Kdo a jak může napadnout darovací smlouvu na dům po smrti rodičů?
Po smrti rodiče často přicházejí otázky typu „lze napadnout darovací smlouvu“ nebo „kdo může napadnout darovací smlouvu“. Typicky se ozývá sourozenec, který má pocit, že byl zkrácen. Praxe je ale výrazně klidnější, než se lidé obávají.
Matka daruje za života dům jedné dceři. Po její smrti se bratr cítí poškozený a tvrdí, že sestra matku ovlivnila a že darování nebylo v pořádku. Obrátí se proto na soud. Jenže pokud existuje řádně sepsaná darovací smlouva a vlastnické právo bylo zapsáno do katastru nemovitostí, jeho šance na úspěch jsou velmi malé.
Platně uzavřenou a zavkladovanou darovací smlouvu je po smrti dárce extrémně obtížné napadnout. Nestačí pouhé tvrzení, že darování bylo nespravedlivé. Sourozenec by musel prokázat závažné právní vady, například že:
- dárce nebyl v době podpisu smlouvy svéprávný
- jednal pod nátlakem nebo donucením
- případně že smlouva trpí zásadními vadami
Takové dokazování je v praxi velmi složité a důkazně náročné. Soud nebude přehodnocovat rodinné vztahy ani „spravedlnost“, ale pouze právní stránku věci.
Zcela opačná situace ale může nastat, pokud je darovací smlouva špatně připravená. Pokud smlouva neobsahuje všechny náležitosti nebo není dostatečně určitá (například nepřesně označuje nemovitost), katastr návrh na vklad zamítne. V takovém případě dárce zbytečně přijde o správní poplatek:
|Typ podání na katastr
|Výše správního poplatku
|Standardní podání
|2 000 Kč
|Elektronické podání (přes datovou schránku nebo Portál občana/katastru)
|1 600 Kč
Vedle toho je dobré vědět, že darování není možné vzít zpět jen proto, že se rodinné vztahy zhorší. Dar může odvolat pouze sám dárce, a to jen ve výjimečných případech, například:
- pro nevděk (např. hrubé chování obdarovaného)
- nebo pro nouzi (když se dárce dostane do vážné životní situace)
Jakmile dárce zemře, tato možnost prakticky zaniká a prostor pro zásah sourozenců je velmi omezený.
Časté dotazy: Co znamená kolace při dědění?
Jestliže jedno dítě dostane od rodiče za jeho života hodnotný dar, například dům, při dědickém řízení se k této hodnotě přihlédne v rámci dědického řízení. Jednoduše řečeno kolace zajišťuje, aby ten, kdo dostal více za života rodiče, dostal méně (nebo nic) při dědění, ale nabytý majetek mu už zůstává.
Jak přesně funguje kolace v praxi?
Hodnota hodnotného daru se přičte k majetku, který se po smrti rozděluje, a z takto navýšeného celku se určí podíly dědiců. Obdarovanému dítěti se dar započítá na jeho podíl. Obdarované dítě nemusí dar vracet a nemusí ani nic doplácet sourozencům ze svého.
Důležitá pravidla pro započtení daru v dědickém řízení:
- Standardně se započítávají hodnotné dary (nikoliv běžné drobnosti), které potomek obdržel v posledních třech letech před smrtí rodiče.
- Zůstavitel však může přikázat započtení i za delší dobu.
- Pokud obdarované dítě už dostalo více, než odpovídá jeho podílu, z další pozůstalosti nic nedostane.