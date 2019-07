Blesková výměna: Jde o výhodu nebo nekalou praktiku? | E15.cz

Podle zákona musí prodejci reklamaci řešit bez zbytečných odkladů. Někdy ale jde o běh na dlouhou trať. Prodejci se nám rozhodli vyjít „vstříc“ a nabízí službu okamžité výměny vadného zboží za nové. Je to pro zákazníka ale vždy výhodné?

Reklamovat produkt můžete dva roky po jeho zakoupení. Prodejce musí vadu posoudit a reklamaci vyřídit. „Je důležité si uvědomit, že pokud lze výrobek snadno opravit, může být reklamace vyřízena opravou. Prodejce nemusí hned automaticky vrátit peníze či dodat nový kus zboží,“ upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Prodejce má povinnost zboží vyreklamovat do 30 dnů. Druhá stránka věci ale je, že prodejce musí reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu. Reklamace by tak měla proběhnout mnohem dříve než za oněch 30 dnů. Ne vždy se ale setkáme s prodejcem, který se tímto zákonem řídí.

Blesková výměna

Tato služba se pro zákazníka může zdát jako velmi výhodná. Za vadný výrobek můžete ještě ten den dostat nový. Podle dTestu jsou ale při nejbližším prozkoumání podmínky služby přinejmenším zarážející. Připomínají totiž podmínky zákonné reklamace.

Jaké podmínky tedy jsou? Služba je poskytována po dobu 24 měsíců, pro uplatnění musí být na výrobku vada, nevztahuje se na mechanické poškození. V čem by tedy měly spočívat výhody této mnohdy nadstandardně placené služby? Prodejci uvádí, že výhodou je okamžité vyřízení, které spočívá v poskytnutí nového kusu zboží. Toto je ale v zákonu už upraveno. Pokud reklamujete výrobek, který má vadu na první pohled rozpoznatelnou, oprava není možná, musí vám buď vrátit peníze, nebo vyměnit za nový. „Spotřebitel by v tomto případě prakticky platil za to, že prodejce reklamaci vyřídí řádně podle zákona. Reklamaci má prodejce řešit bezodkladně a hlavně bezplatně,“ říká Zelený.

Může se zdát, že výhodou je rychlost vyřízení. Pokud ale není na první pohled jasné, že se jedná o vadu výrobku nebo o mechanické poškození, může nastat problém. Prodejci si v tomto případě vyhrazují možnost posouzení výrobku technikem. A to se samozřejmě časově protáhne. Nabízí se tedy otázka, zda má v této situaci služba vůbec nějaký přínos a nejedná se spíš o nekalou obchodní praktiku.