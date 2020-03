Přijímat karetní platby v e-shopu? Určitě ano. A na co si dát pozor | E15.cz

V roce 2019 byl celkový objem plateb přes platební karty v ČR 845 miliard korun. Dá se předpokládat, že minulý rok toto číslo dále narostlo. Provozovatelé e-shopů sledují trvalý trend odklonu od plateb dobírkou směrem k on-line metodám, jako jsou platební karty nebo platební tlačítka. Na co si dát pozor, když se rozhoduji pro partnera pro provoz platebního řešení?

V nedávné minulosti trh platebních on-line služeb ovládaly banky. Poplatky z plateb pro běžné obchodníky se pohybovaly mezi 2 a 3 %. Situace se začala měnit s tím, jak na trh začaly pronikat specializovaní poskytovatelé platebních služeb s výrazně nižšími poplatky. Některé banky, jako například Komerční banka nebo Raiffeisenbank, tyto své služby úplně nebo částečně odprodaly globálním specializovaným firmám.

Ušetřete na poplatcích

Noví poskytovatelé samozřejmě musí splňovat všechny požadavky evropských a místních regulátorů jako je u nás ČNB. Stejně jako banky musí dodržovat i přísná bezpečnostní pravidla, která stanoví karetní asociace VISA, Mastercard a další. Cenové podmínky těchto poskytovatelů, často ve vazbě na evropskou regulaci některých sazeb, mohou být velmi výhodné. Například sazby platební brány ComGate ComGate se pohybují od 0,79 % do 0,99 % podle dosaženého měsíčního objemu transakcí. Obchodníkům tak ze zaplacené částky zůstává víc a to je jistě dobře.

Chtějte další služby

Při výběru poskytovatele platebních služeb se dívejte také na to, jestli platební brána umí pracovat s více měnami nebo jestli nabízí platební tlačítka v dalších zemích. Pokud se vám bude dařit, pravděpodobně budete chtít rozšířit své působení na Slovensko, do Polska nebo do celé Evropy. Může se vám také hodit možnost dřívější výplaty peněz.

Myslete na integraci

Ale nejde jen o poplatky. Důležité je také jaké náklady, které bude provozovatel e-shopu mít s integrací platebního řešení do svého systému nebo o to, jaká data, a v jakých formátech, bude poskytovatel plateb dávat k dispozici pro účtování o platbách. Pokud váš vybraný provozovatel podporuje vaši e-shopovou platformu a váš účetní systém (nebo alespoň podporuje univerzální formáty bankovních výpisů jako je např. ABO) ušetříte spoustu práce a starostí.

Nezapomeňte na další detaily

Kromě sazeb a náročnosti účtování nebo integrace do e-shopového systému je ještě pár věcí, na které byste neměli zapomenout. Vyberte si poskytovatele, který vám nabídne platby kartou a platební tlačítka více bank. Nabídněte zákazníkům více možností platby a pravděpodobnost úspěšné transakce se tím dále zvýší. Preferujte poskytovatele z České republiky. V případě integrace, provozu, ale i možného sporu to budete mít rozhodně jednodušší. A hlídejte si svá data. Někteří poskytovatelé podmiňují spolupráci instalací doplňku, který bude sledovat data o vašem e-shopu, zejména návštěvy, nákupy a podobně.

Podle společnosti Capgemini, která vydává tzv. World Payments Report, průměrný Nor provedl v roce 2017 600 bezhotovostních transakcí. U nás to bylo ve stejné době méně než polovina. Máme tedy kam růst. A na tomto trendu se může podílet každý e-shop bez rozdílu velikosti nebo technologické vybavenosti.

Pokud máte zájem, můžete se podívat na podrobné srovnání online platebních bran.