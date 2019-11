Průměrná sleva během Black Friday bude 35 procent | E15.cz

Přestože intenzita kampaní na Black Friday v posledních letech roste, táhnou ji převážně největší online prodejci na trhu. Menším obchodníkům se často nevyplatí. Na ně připadá v průměru sleva jen zhruba 16 procent.

„Nejčastější uváděné slevy jsou mezi 30 až 40 procenty. Má to ale háček, ty slevy jsou často na výprodejové zboží, například na starší modely televizí a mobilů. To znamená, že jde o přirozenou slevu. Před Vánoci se staré zboží zlevňuje a e-shopy se ho snaží prodat. Poté se ceny na velmi krátkou dobu opět zvýší. A to jen z důvodu, aby se zboží po umístění do novoročních výprodejů prodalo s vysokou procentní slevou,“ říká Miroslav Uďan, CEO společnosti Shoptet.

Malé e-shopy se pak často do akce Black Friday nezapojují vůbec, protože na to nemají připravenou žádnou marketingovou kampaň. Tato výprodejová událost má totiž smysl pouze tehdy, pokud zvládnou nalákat dostatek lidí, aby se zbavily skladových zásob.